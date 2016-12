Kofola dokončila akvizici chorvatského producenta minerálních vod Studenac

Smlouva o prodeji Studenacu byla podepsána v září a zahrnovala řadu podmínek, které měly být naplněny před převodem vlastnického práva. "Vzhledem k tomu, že všechny tyto podmínky byly splněny, Radenska se stala majitelem stoprocentního podílu ve společnosti Studenac," uvedla Kofola.

Portfolio Radenské se díky akvizici rozšíří o přírodní minerální vodu Studenac, pramenitou vodu Studena a sirupy Lero. Generální ředitel společnosti Radenska Marian Šefčovič uvedl, že Radenska udělá vše pro to, aby firma byla na trhu ještě úspěšnější.

"Studenac nyní potřebuje vlastní dávku omlazující pramenité vody a to je to, co dobře umíme. Budeme také pracovat se spoustou synergických efektů, které jsme v procesu akvizice identifikovali," uvedl Šefčovič. Všichni zaměstnanci Studenacu podle něj ve firmě zůstali.

Kofola je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů. Má sedm výrobních závodů v Česku, Polsku, na Slovensku, ve Slovinsku a Chorvatsku a zaměstnává více než 2100 lidí, z toho asi 700 v Česku. K výrobkům firmy patří vedle Kofoly ovocné nápoje a sirupy Jupí, dětské nápoje Jupík, energetické nápoje Semtex, nápoje značky Vinea, Chito, Top Topic nebo Citro Cola.

Za první tři čtvrtletí Kofole meziročně klesly tržby o 2,4 procenta na 5,43 miliardy korun a ukazatel EBITDA (provozní zisk před odpisy) o 13,9 procenta na 851 milionů korun.

Slovinská společnost Radenska je členem skupiny od loňského roku. V portfoliu má tradiční značky minerálních vod Radenska, ovocné nápoje Ora a Oaza či chorvatské značky nápojů Nara, Inka a Voćko. Letos se stala výrobcem a distributorem nápojů Pepsi, Mirinda a 7Up na chorvatském trhu.