Kombinovaná výroba elektřiny a tepla má v Česku zelenou

Evropská komise schválila český režim podpory pro zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) uvedených do provozu v období od ledna 2016 do prosince 2020. Celkový rozpočet podpory takzvaných kogenerací činí přes 11,3 miliardy korun (420 milionů eur). Komise to uvedla, že opatření je v souladu s unijními energetickými a klimatickými cíli a nenarušuje hospodářskou soutěž.