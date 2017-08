Konec levné elektřiny. Ceny začnou stoupat v příštím roce, shodují se obchodníci s energiemi | E15.cz

Obchodníci s elektrickou energií připouštějí, že se růst cen na burze promítne do koncových cen. Roste i poptávka po garanci na více let.

Příští rok českým domácnostem po pěti letech s velkou pravděpodobností zdraží elektřina. Na burze je na rok 2018 v průměru o čtrnáct procent dražší než loni. Obchodníci, kteří pro své zá- kazníky nakupují elektřinu letos, budou nejspíš muset zvýšit koncové ceny. „Tento předpoklad platí, pokud se cenový trend ve zbytku roku neotočí, což neočekávám.

Konkurenční boj jim ale neumožní plně promítnout nárůst burzovních cen do koncových cen,“ říká Jiří Gavor, ředitel Asociace nezávislých obchodníků s energiemi.

Zdražování opatrně naznačují také někteří obchodníci. „Pro většinu zá- kazníků nakupujeme elektřinu průběžně celý předchozí rok a pro ty s garantovanou cenou i s větším předstihem. Meziroční nárůst našich průměrných nákladů na pořízení elektřiny na příští rok tedy nebude odpovídat čtrnácti procentům,“ říká Roman Gazdík, mluvčí ČEZ, s tím, že o cenové politice bude ČEZ teprve rozhodovat..

Vývoj na burze bude tlačit vzhůru koncové ceny také podle jednoho z největších alternativních obchodníků Centropolu. „Tyto úvahy povedeme a ceníky budeme nastavovat až ke konci roku,“ dodává mluvčí firmy Aleš Pospíšil. Růst cen očekává i tuzemská alternativní dvojka mezi prodejci elektřiny Innogy Energie.

Vidina dražší elektřiny by také mohla motivovat spotřebitele, aby se obchodníkům upisovali na delší období výměnou za garanci neměnné ceny. Obchodní- kům se už v době klesají- cích cen dařilo domácnosti přesvědčovat, aby si zajistily cenu na několik let dopředu. V posledních letech často garantovali pokles cen odpovídající do určité míry propadu cen na burze.

„Nejvíce fixací jsme zaznamenali na přelomu listopadu a prosince, kdy se velkoobchodní cena elektřiny pohybovala kolem 27 eur za megawatthodinu,“ říká Ondřej Grohar, ředitel poradenské společnosti Ensystra.

U ČEZ má fixaci ceny z minulého nebo předminulého roku čtvrtina zákazníků a jejich počet roste. Bohemia Energy tento počet odhaduje na pětinu. Tito klienti by oproti novým zákazníkům mohli být ve výhodě, protože pro ně obchodníci nakoupili elektřinu už dříve za výhodnější ceny.

„Určitě se setkáváme s vyšší poptávkou po fixních produktech než v minulých letech, protože zákazníci už začínají vnímat zprávy o růstu cen na burzách,“ uvádí Pavel Grochál, mluvčí Innogy.