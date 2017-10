Koutný bude soutěžit v tendru na výstroj pro německé vojáky, chce desítky milionů | E15.cz

Tuzemská oděvní společnost Koutný z Prostějova se účastní soutěže na dodávku výstroje pro Bundeswehr. Pro společnost by to byl první průnik na lukrativní německý trh. „Je to zakázka kolem padesáti šedesáti milionů korun,“ řekl jednatel podniku Pavel Koutný mladší. Výsledek soutěže by měl být znám do konce roku. Zakázka je podle podnikatele malá, ale může otevřít cestu do větších tendrů.