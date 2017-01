Kovosvit odhadl ztrátu na 600 milionů, mzdy už posílá včas

Strojírenská firma Kovosvit MAS Sezimovo Ústí na Táborsku skončí za loňský rok ve ztrátě přibližně 600 milionů korun. Podnik se loni v létě kvůli potížím se zablokovanými účty dostal do situace, kdy dlužil zaměstnancům mzdy.

V Kovosvitu teď pracuje 605 lidí, výplaty chodí včas a propouštění se nechystá. Uvedl to Libor Kuchař, generální ředitel firmy, kterou vede od letošního ledna.

Odhad tržeb za rok 2016 jsou 1,2 miliardy, to je v meziročním srovnání propad o 800 milionů. "Jsou to neauditovaná předběžná čísla, ztráta bude pravděpodobně 600 milionů korun. Je to obrovská ztráta, nicméně je třeba rozlišit část provozní a část, která vzniká tvorbou opravných položek a rezerv na aktiva, což jsou pohledávky a zásoby," řekl Kuchař.

Rozdíl v tržbách přičítá tomu, že podnik nebyl loni schopen vyrábět ani obchodovat. "A od července do konce září se firma z velké míry zastavila a nefungovala. Teď se daří obsadit pozice, znovuzahájit výrobu, obchodní činnost," uvedl Kuchař. V čele firmy stál už od ledna 2006 do dubna 2011, předtím v ní půl roku pracoval jako finanční ředitel. Ve funkci teď vystřídal Filipa Winkelhofera, ten skončil k 31.12. ze zdravotních důvodů.

Kovosvit, který od poloviny září vlastní průmyslník a zbrojař Jaroslav Strnad, má 605 zaměstnanců, o 15 méně než loni v listopadu, oproti začátku roku jejich počet klesl o zhruba 130. "Neplánujeme žádné větší výkyvy, situace je stabilní, těch patnáct odešli většinou sami," řekl Kuchař. Plánuje, že sníží počet administrativních zaměstnanců, naopak chce přijímat obchodní zástupce a inženýry strojaře.

"Chceme posílit rozvoj firmy, technické know how, hledáme strojní konstruktéry. Číslo zaměstnanců bude stále na úrovni šesti set, neplánujeme žádné hromadné propouštění nebo razantní změny, spíše změnu struktury zaměstnanců," uvedl ředitel Kovosvitu. Mzdy podle něj dostávají zaměstnanci v řádných termínech a v plné výši. "Nemáme žádné zpoždění ani vůči zaměstnancům, ani vůči státu," řekl. S odboráři jedná o kolektivní smlouvě, jednání obnoví v březnu a předpokládá, že se s odbory dohodne.

Kovosvit, jeden z největších výrobců obráběcích strojů ve střední Evropě, plánuje na letošní rok tržby 1,6 miliardy korun. Podniku se daří také hradit část závazků po splatnosti. Celkové závazky z obchodního styku se od loňského září do ledna snížily ze 489 milionů korun na 358 milionů korun, v závazcích po lhůtě splatnosti to bylo v září 460 milionů, nyní jde o sumu zhruba 300 milionů korun.

"Situace byla ovlivněna tím, že jsme nebyli schopni plnit své závazky, takže jsme museli platit zálohové platby. Teď přecházíme na standardní dodavatelský kredit, splatnost 60 a 90 dní, podle toho, jak se s dodavateli dohodneme. Naším cílem je zaplatit všechny závazky po splatnosti," řekl Kuchař. Mezi největší dodavatele patří firma Elektroprof, k níž má Kovosvit podle Kuchaře největší závazky, dále dodavatelé řídících systémů, firmy Siemens, Heidenhain.

Kovosvit má tradici ve výrobě obráběcích strojů. V roce 1939 ji založil podnikatel Tomáš Baťa. Od roku 2010 ji až do loňska vlastnil František Komárek. V posledních letech společnost investovala 100 milionů korun do své slévárny, čímž rozšířila výrobu a našla nový odbyt v zahraničí.