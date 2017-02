Kraft by musel za Unilever výrazně připlatit, tvrdí analytik

Zprávy o nabídce v pátek vytáhly americké akcie do mírného zisku, když kompenzovaly ztráty energetických firem. Akcie Unileveru uzavřely obchodování s cenou o 15 procent vyšší. S cenou 48,79 dolaru se tak těsně dostaly pod cenu 50 dolarů, kterou za akcie nabízel Kraft. Jeho akcie pak rostly o více než deset procent a pomohly indexu Nasdaq Composite k rekordnímu výsledku.

Tržní hodnota Unileveru na konci ledna zakolísala po ohlášení výsledků za poslední čtvrtletí loňského roku, které zůstaly za očekáváními. Právě to podle zdrojů agentury Reuters popohnalo Kraft k vyslovení nabídky. Unilever oslabily zpomalující ekonomiky rozvíjejících se zemí, stejně jako referendum o brexitu, oslabená libra zvýšila náklady na produkci zboží v Británii.

Podle agentury Moody´s by příjmy takto vzniklé společnosti byly příliš závislé na úvěrech. Pozitivní by naopak byly možné úspory na nákladech, větší diverzifikace značek a geografický dosah. Případná akvizice by zajistila velmi silnou pozici po celém světě.

Hlavní síla Kraftu je totiž hlavně ve Spojených státech, zatímco v případě Unileveru jde hlavně o Evropu a Asii. Byznys s balenými potravinami se celosvětově potýká se zpomaleným růstem kvůli nástupu nových hráčů na potravinářský trh a většímu důrazu spotřebitelů na kvalitu potravin. Nabídka Kraftu zároveň přichází v době nízkých úrokových sazeb, které zvyšují frekvenci fúzí a akvizic.

Konglomerát Kraft zaostává za Unileverem v tržní hodnotě, tržbách i počtu zaměstnanců. Kontroluje ho americký miliardář Warren Buffett a brazilská investiční společnost 3G Capital. 3G Capital také kontroluje pivovarnickou společnost Anheuser-Busch InBev, která loni v říjnu spojením firem AB InBev a SABMiller. Brazilský fond je známý dosahováním zisků tvrdými škrty v nákladech. Britské odbory Unileveru už společnost vyzvaly, aby se pokusům o převzetí bránila.