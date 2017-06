Křetínského holding EPH expanduje do Británie | E15.cz

Energetický a průmyslový holding Daniela Křetínského (spolumajitele společnosti CNI, která vydává deník E15) dál skupuje elektrárny, kterých se jejich původní vlastníci zbavují, protože se chtějí věnovat zelené a decentrální energetice. Tentokrát EPH koupila od britské společnosti Centrica dvě paroplynové elektrárny Langage a South Humber Bank v přepočtu za 9,5 miliardy korun.

„Jedná se o významnou akvizici v rámci strategie zvyšování výrobní kapacity na britském trhu. Dvě paroplynové elektrárny doplní stávající britské portfolio uhelných elektráren Eggborough a Lynemouth,“ říká Křetínský. EPH na plyn sází i sama. V areálu Eggborough připravuje stavbu nové paroplynové elektrárny.

Centrica obě elektrárny s výkonem 2300 megawattů, který mírně převyšuje výkon české jaderné elektrárny Temelín, prodává, protože se chce více soustředit na menší zdroje pokrývající špičky ve spotřebě, na akumulaci energie a na malé decentrální zdroje. Zbavit se jich chtěla už přede dvěma roky, ale tehdy žádný ze zájemců nenabídl požadovanou částku.

Křetínský si kupuje elektrárny, které na britském trhu, jenž se potýká s nedostatkem výrobních kapacit, nacházejí stále větší uplatnění. Loni vyrobily o 65 procent elektřiny více než o rok dříve. Zejména ve druhé polovině roku jely na vysoký výkon. Obě elektrárny mají také až do roku 2021 zajištěny platby z britského kapacitního mechanismu. Ty dostávají elektrárny jen za to, že jsou připojeny k síti, a garantují tak, že se Británie neocitne bez elektřiny.

Langage s výkonem 885 megawattů je nová elektrárna, kterou Centrica spustila před sedmi lety. V South Humber Bank, která byla uvedena do provozu na sklonku devadesátých let minulého století, by měla proběhnout modernizace turbín za 63 milionů liber. Akce je vázaná na kontrakt na kapacitní platbu, kterou by měla elektrárna pobírat od října 2018.

Transakce ještě podléhá schválení antimonopolních úřadů a očekává se, že bude dokončena v druhé polovině letošního roku. Elektrárny skupiny EPH ročně vyrobí více než sto terawatthodin elektrické energie, což je v tomto ukazateli řadí na sedmé místo v Evropě.