Kupte naše stroje a české firmy dostanou zakázky za miliardy, tvrdí německý výrobce obrněnců | E15.cz

Kdyby česká armáda v rámci plánovaného přezbrojení zařadila do své výzbroje bojová vozidla pěchoty (BVP) Puma, mohlo by to přinést českým firmám během tří let zakázky v hodnotě 35 miliard korun. Tuzemské podniky by se mohly podílet na vývoji i výrobě. Kontrakt by podle zbrojovky PSM znamenal i přísun technologického know-how, stejně jako podíl na dodávkách do ostatních zemí EU na desítky let.