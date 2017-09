Lahve na rum, sekt, mléko i limonády. Sklárna v Dubí prošla modernizací za stamiliony | E15.cz

Továrna na čiré lahve a šroubovací sklenice na Teplicku počítá s produkcí na dalších patnáct let.

Světová jednička ve výrobě obalového skla, americký koncern O-I, který bývalou Rudolfovu huť vlastní, investoval do nových strojů, a zejména vany na tavení skla více než 700 milionů korun. Zrychlí tím výrobu, která také bude ekologicky výrazně šetrnější.

Bohemia Sekt, rum, slivovice, český med, mléko. To je jen zlomek z produktů, jimž dává tvar, tedy obal, sklárna v Dubí. Tradice sklářské výroby tam trvá přes sto let a nově bude pokračovat nejméně dalších patnáct. „Stará vana byla v provozu patnáct let a za tu dobu jsme v ní vytavili více než milion tun skla. Ta nová umožňuje zpracovat 235 tun skla za den a pojede nonstop dalších patnáct let,“ uvedl k zahájení provozu šéf závodu v Dubí Rudolf Zajíček.

O-I je jeden z největších dodavatelů sklářských obalů na světě. Na českém trhu drží se svou produkcí nadpoloviční podíl a v Německu má okolo dvanácti procent. „Celková hodnota investic na evropském trhu za poslední tři roky přesáhla 550 milionů eur. Nová sklářská vana v Dubí a další technologie patří k dlouhodobému horizontu investic do rozvoje evropských skláren,“ doplnil strategii globálního koncernu manažer výroby pro střední Evropu Michael Prechtl.

Ve výrobním portfoliu dubské sklárny je zhruba 150 druhů lahví z čirého skla. Za den jich v Dubí na třech linkách vyprodukují 600 tisíc. Zelené a hnědé lahve koncern v Česku vyrábí ve své druhé sklárně ve Vysokém sedle.