Liberec se dohaduje s MVV Energie o cenu tepla, chce zlevnit o 20 procent

Cena za teplo z centrálního vytápění v Liberci je podle vedení města stále nejvyšší v zemi, město to chce změnit snížením nákladů teplárny a revitalizací zastaralých sítí. Cenu za gigajoul pro domácnosti hodlá do několika let snížit ze současných 672 korun na 550 Kč, prohlásil ekonomický náměstek primátora Jan Korytář (Změna pro Liberec).