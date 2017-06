Louis Vuitton vyrábí své luxusní boty v Rumunsku. Fabriku tají i před Googlem | E15.cz

Známá francouzská značka Louis Vuitton, která je celosvětovým symbolem luxusu, šije své boty v rumunské Cisnadie, odhalil britský deník The Guardian. V továrně nacházející se v oblasti známé z příběhu o Drákulovi vyrábí firma vše kromě podrážek. Díky tomu její produkce může nést označení „made in France” nebo „made in Italy”.

Britský deník The Guardian zjistil, že velká část luxusních bot značky Louis Vuitton se vyrábí v továrně rumunského města Cisnadie. V tomto podniku se produkují skoro celé boty kromě podrážek. Tyto nehotové výrobky se pak exportují do Francie a Itálie, kde se k nim přidávají podrážky a „kompletují se“.

Továrna v Cisnadie je přísně tajná a dobře střežená. Vedení podniku přiznává, že se snažilo zajistit, aby se zmínky o ní neobjevovaly ve vyhledávání Google Search.

Exteriér budovy připomíná světoznámý brand pouze v jednom detailu: šedé stěny vyzdobené šachovnicovým vzorem značky. Na vratech do areálu je jméno Somarest, nepříliš známé dceřiné společnosti koncernu LVMH, pod který značka spadá. Vstup do budovy byl novinářům delší dobu odpírán, nedávno do ní ale získala přístup reportérka The Guardian Alexandra Lembke.

Dle unijního práva se zboží vyráběné ve více zemích značí dle země, kde se předměty byly podrobily „poslednímu, podstatnému, ekonomicky odůvodněnému zpracování”. Boty Louis Vuitton tak díky finální kompletaci ve Francii a Itálii mohou nést označení „made in France” a „made in Italy”.

Továrna v Cisnadie najímá 734 lidí, kteří pobírají průměrný plat pracovníků v oděvním průmyslu v Rumunsku, tedy zřejmě něco kolem 3,5 tisíce korun za měsíc. Při takových příjmech by pracovníkům na jeden průměrný pár bot Louis Vuitton padl šesti- až devítiměsíční plat.

Rumunsko je, kvůli své levné pracovní síle a horším pracovním podmínkám, někdy nazýváno „levnou manufakturou Evropy”. „Nemělo by to být ale zaměňováno s dětskou prací, sweatshopy a všemi těmi hororovými příběhy, které čas od času slýcháme, že se dějí třeba v Číně nebo Bangladéši,” říká o podmínkách v rumunských továrnách přední rumunská módní návrhářka Ioana Ciolacu.

Reportérka The Guardian popisuje pracovní podmínky v továrně na boty Louis Vuitton pozitivně. „Pracovní prostředí je čisté a světlé a personál při práci sedí,” píše v reportáži. Podle mluvčí společnosti mají pracovníci volné víkendy, placené přesčasy a při práci používají pouze netoxické látky, což potvrzuje i Inspektorát práce v blízkém Sibiu. „Nebyly zde žádné stížnosti,” řekl zástupce inspektorátu Enciu Dimitru.

Díky malým platům je výroba bot v Rumunsku levnější než kdekoliv jinde v EU, nízká cena práce však ještě neznamená nízkou kvalitu. Boty jsou v továrně Somarestu skutečně vyráběny i vyšívány ručně, jen řemeslo tu není předáváno z generace na generaci jako v reklamách od Louis Vuitton.

Francouzská módní oděvní značka Louis Vuitton se svým monogramem LV, který nalezneme na většině jejích produktů, je celosvětově vnímána jako symbol bohatství a luxusu. Cena jejích bot se na trhu pohybuje v rozmezí cca 15 až 55 tisíc korun.

Jejich společenský status je podporován také nákladnou reklamní kampaní. Firma se v souvislosti s výrobou bot na webových stránkách chlubí svou benátskou dílnou ztělesňující „rodové savoire-faire (know-how pozn. redakce)” v oblasti uctívané pro svou jemnou obuvnickou řemeslnou tvorbu.