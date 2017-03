Malé podniky dostanou místo dotací úvěr zdarma

Malé a střední firmy dostanou možnost půjčit si na nákup strojů nebo budov s nulovým úrokem. Nové investiční úvěry bude poskytovat Českomoravská záruční a rozvojová banka, která na ně získala 8,8 miliardy korun z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Celkem si díky těmto penězům bude moci sáhnout na výhodný úvěr devět stovek firem. Typickým žadatelem bude podnik s obratem v jednotkách až desítkách milionů korun, odhaduje šéf Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček.

ČMZRB dostane první čtvrtinu peněz z nového programu Expanze do konce března. Jakmile tyto 2,2 miliardy korun rozpůjčuje, převede jí ministerstvo další čtvrtinu z celého balíku. Podniky mohou získat sedmiletý investiční úvěr v rozsahu dvou až 45 milionů korun. Splácení jistiny si mohou odložit až o tři a půl roku. „Naším úvěrem bude moci firma pokrýt maximálně 45 procent způsobilých investičních výdajů. Podmínkou také je, aby část projektu financovaly komerční banky nebo leasingové společnosti, které s námi spolupracují,“ dodává ředitel banky Jiří Jirásek. Část peněz půjde také na úhradu části úroků z komerčních úvěrů, a to až do výše 700 tisíc korun. „Tento finanční příspěvek je určen podnikům v místech s vyšší nezaměstnaností, jako jsou třeba Jeseník, Šumperk, Opava, Kladno nebo Sokolov,“ dodává Jirásek.

Řadě malých firem stát novým programem může vytrhnout trn z paty. Banky jsou totiž při poskytování investičních úvěrů pro menší podniky obezřetné. Podnikatelé také občas nemají dostatek majetku, kterým by za půjčku ručili.

„Pokud komerční banky uvidí, že projekt má financování od ČMZRB, neměly by mít s úvěrem problém. Navíc nulové úročení úvěru z programu Expanze je příjemné,“ hodnotí Karel Havlíček z AMSP. Banky nyní typicky po podnikateli chtějí, aby se na investici podílel vlastními prostředky ze třiceti až čtyřiceti procent. Minimálně část z nich nyní bude moci pokrýt zvýhodněným úvěrem.

Program Expanze použije evropské peníze poprvé formou návratných finančních nástrojů. „Až firmy úvěry splatí, budeme moci tyto peníze použít znovu i po roce 2023, kdy skončí čerpání z nynějšího rozpočtového období. Pak už si podmínky pro jejich další využití stanovíme sami. Platí jen, že peníze musíme použít na podobný účel,“ vysvětluje náměstek ministra průmyslu pro evropské fondy Tomáš Novotný.

Podobný model chce ministerstvo použít také pro financování energetických úspor. V dubnu by se měl tento projekt rozjet se vstupní injekcí ve výši půl miliardy korun.