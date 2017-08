Mateřské Vítkovice, se distancují od návrhu VPE na konkurz | E15.cz

VPE je od loňska v úpadku. Věřitelé firmě povolili reorganizaci, do 14. srpna má vedení lhůtu na předložení reorganizačního plánu. V úterý však představenstvo firmy podalo soudu návrh na konkurz. Členové představenstva Petr Krupa a Marián Knápek to zdůvodnili tím, že bez finanční a faktické podpory investora, kterým měla být mateřská firma Vítkovice, a. s., není reálné, že by se insolvenci podařilo vyřešit reorganizací.

Vítkovice, a. s., se ohradily, že podporu VPE naopak zopakovaly a že investorem pro VPE nikdy být neměly. "Postup představenstva VPE ohrozil vstup investora do projektu turecké elektrárny Adularya, který právě v těchto dnech vede jednání s tureckou stranou. Dále ohrožuje vstup investora, který podal indikativní nabídku VPE den před konkurzním návrhem. Konkurs VPE může zmařit i tollingové (vnější) financování, které Vítkovice, a. s., zajistily VPE pro financování zakázky v Ruské federaci," uvedla mluvčí skupiny Vítkovice Machinery Group Eva Kijonková.

VPE se zabývají hlavně výstavbou a dodávkami elektráren a patřily k nejdůležitějším firmám skupiny. Nyní mají k 800 zaměstnanců. Do potíží je dostala mimo jiné právě problémová stavba hnědouhelné elektrárny Yunus Emre společnosti Adularya v Turecku. Věřitelé přihlásili u soudu pohledávky za více než 71 miliard korun, řadu z nich ale insolvenční správce David Vandrovec popřel. Podle dostupných informací nyní vytvářejí měsíčně ztrátu v několika desítkách milionů korun.

"Představenstvo Vítkovic, a.,s., je i nadále ochotno zvažovat další podporu pro úspěšné dokončení klíčových zakázek na VPE, chce pomoci snížit či zcela eliminovat škody v záručních lhůtách a poskytnout podporu pro vstup investora do VPE, jakožto i podporu pro jednání v Turecku," uvedla Kijonková.

Ve skupině Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka je přes 20 firem, které mají dohromady téměř 4 tisíce zaměstnanců. Do finančních potíží a úpadku se kromě VPE dostaly ještě Vítkovice Gearworks, Vítkovice Envi a Vítkovice Revmont.