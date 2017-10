Memorandum k těžbě lithia posiluje vliv státu. Nikoho ale nezvýhodňuje, řekl Havlíček | E15.cz

Uzavřené memorandum o porozumění mezi společností European Metals Holdings (EMH) a ministerstvem průmyslu a obchodu posiluje vliv státu na celý projekt těžby lithia na Cínovci. Na čtvrtečním brífinku to uvedl ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD). Zároveň podle něj dokument nijak nepředjímá kroky a výsledek případného povolení těžby.

Memorandum o porozumění se společností European Metals Holdings (EMH) Havlíček podepsal tento týden. Ministr při té příležitosti upozornil, že lithium získávané z ložiska Cínovec by se mělo zpracovávat do finální podoby v Česku. Podle prezidenta Miloše Zemana by se měl v těžbě lithia angažovat státní podnik. Nakládání se strategickými nerostnými surovinami státu má příští týden řešit i vláda.

Ministr zároveň uvedl, že MPO žádným způsobem nechce a nikdy nezvýhodňovalo žádnou společnost, která se ucházela o průzkum těžby lithia. Licence k průzkumu navíc vydává ministerstvo životního prostředí (MŽP), upozornil.

Ten, kdo získá takovou licenci, má podle zákona jen přednostní právo na získání těžebního prostoru. "Chci tím vyvrátit, že MPO je tím resortem, který zajistil vydání průzkumných licencí soukromého investorovi. To vydává MŽP," dodal.

Memorandum je dvoustránkový text, který obsahuje tři okruhy dohody. Kromě závazku "maximalizovat možnosti" dalšího zpracování lithia v České republice je deklarována také spolupráce s českými akademickými výzkumnými základnami na nejúplnějším zpracování těžené rudy. Třetí bod pak nevylučuje zapojení českého státu jako kapitálového účastníka projektu European Metals Holdings Limited Cínovec.

V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob lithia - většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese. Hlubinnou těžbu plánuje společnost Geomet, kterou vlastní EMH. Otevřít chce původní důl na cín. S těžbou lithia by mohl australský investor začít v Krušných horách v roce 2022. Plánuje dobýt za 21 let 37 milionů tun rudy.

Povrchově chce těžit lithium u Cínovce společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ kolem miliardáře Karla Janečka. Firma má už všechna povolení k těžbě.