Menší investice do energetiky způsobily levnější technologie | E15.cz

Světoví těžaři ropy se už sžili s nízkými cenami ropy. Letos by se poprvé od roku 2014 měl v podstatě zastavit propad investic do průzkumu a nových vrtů. Mezinárodní agentura pro energii (MAE) předpovídá, že letošní ropné investice klesnou meziročně jen o tři procenta. Jenže se tak stane v situaci, kdy výrazně v uplynulých dvou letech klesly ceny průzkumných a vrtných služeb. Za stejné peníze tak těžaři udělají více práce.

Obrat trendu je už vidět na těžbě ropy z amerických břidlicových ložisek. Od loňského května, kdy těžaři otevřeli nejméně nových vrtů, se počet nově měsíčně otevřených vrtů zvedl z 262 na 653. Od loňského srpna také o tisícovku narostl počet uskutečněných vrtů, které ještě čekají na dokončení. Břidlicovým těžařům pomáhá i dostupnější financování.

Za celý loňský rok klesly světové investice do těžby ropy proti roku 2015 o 149 miliard na 434 miliard dolarů. Od roku 2014 objem investovaných peněz spadl o 44 procent. „To může v blízké budoucnosti ohrozit zásobování ropou. Aktivita těžařů ropy a plynu je na nejnižších úrovních za posledních 70 let. Tempo investic do nových ložisek se bude muset zvednout,“ upozorňuje MAE ve zprávě o světových energetických investicích. Loni poprvé v souboji energetických investorů porazily těžaře ropy a plynu elektroenergetické koncerny.

Do nových elektráren a rozvodných sítí se celosvětově investovalo 718 miliard dolarů. Dominovaly stavba nových elektráren z obnovitelných zdrojů a investice do přenosu a distribuce elektřiny. Do obnovitelných zdrojů nalily firmy 297 miliard dolarů. To sice bylo o tři procenta méně než před pěti lety, ale díky zlevnění solárních panelů a větrných turbín se za utracené peníze postavilo o polovinu více kapacit, jejichž očekávaná výroba bude o třetinu vyšší ve srovnání s přírůstky z roku 2011.

Výdaje na stavbu a modernizaci rozvodných sítí rostou už pět let. Loni se vyšplhaly na historický rekord 277 miliard dolarů. Na loňském růstu se téměř ze dvou třetin podílela Čína. Její investice do sítí tvoří 30 procent celosvětových výdajů. Tamní státní společnost State Grid například staví nákladné supervýkonné stejnosměrné přenosové linky, které dovedou elektřinu ze západních a severozápadních regionů na průmyslový východ.

Necelých třicet miliard dolarů utratili provozovatelé sítí za instalaci digitálních a telekomunikačních technologií, které jim umožní lépe řídit rozvod elektřiny pocházející z obnovitelných a decentrálních zdrojů. Miliardu dolarů stála nově vybudovaná bateriová úložiště, která pomohou s vyrovnáváním sítě.