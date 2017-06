Menším firmám pomůže s investicemi do úspor energie Evropská investiční banka. Jde o miliardy | E15.cz

Až do konce příštího března se budou moci především malé a střední firmy poprat o jedenáct miliard korun, které z evropských fondů vyčlenilo ministerstvo průmyslu na energetické úspory v programu OP PIK.

Přiživit se na trendu spoření energie chtějí také české banky. Zatím jako poslední vyrukovala s novým programem Top Energy Effect Česká spořitelna. Firmy mohou získat úvěr na investice do úsporných opatření s úrokovou sazbou zvýhodněnou o 0,2 procentního bodu. „Úvěr se dá použít na předfinancování dotace, ale také pro projekty, které dotaci nezískají. Teď děláme první návštěvy provozů. Zájem o financování roste,“ říká Tomáš Charouz z Erste Corporate Banking.

Spořitelna se zařadila po bok ostatních velkých bank, které už podobné úvěry nabízejí. Zpravidla se opírají o garance Evropské investiční banky, díky nimž mohou podnikům snížit úrokovou sazbu.

Například Komerční banka má v programu EuroEnergie připraveny až dvě miliardy korun. Na jeden projekt poskytne až 136 milionů korun s lepším úrokem a zárukou od EIB. „Účelové využití prostředků v našem programu je shodné s programem Úspory energie v rámci OP PIK. Nejčastěji klienti využívají úvěr pro dofinancování prostředků, které nepokrývá dotace,“ vysvětluje Pavel Zúbek, mluvčí Komerční banky.

ČSOB zatím na úsporné investice firmám půjčila stovky milionů korun. UniCredit Bank odhaduje celkový objem těchto úvěrů na desítky milionů korun. K úvěrům všechny banky přidávají dodatečné služby od externích poradců a dotační poradenství včetně samotného zařízení dotací.

I když banky u úvěrů netrvají na poskytnutí dotace, zájem o půjčky podle bankéřů výrazně ovlivňuje právě podpora ze strukturálních fondů Evropské unie.

Dosavadní zkušenosti s čerpáním dotací na úspory ve firmách ovšem ukazují, že podniky se do úsporných investic příliš nehrnou. V první dotační výzvě z roku 2015 zůstaly ležet bez využití tři miliardy korun z celkových pěti. Poskytovatelé energetických služeb zmiňují, že firmy jsou kvůli snížení rizika ochotny jít jen do investic, jejichž návratnost se pohybuje v řádu měsíců nebo několika málo let.

„Řada firem si ale není schopna definovat své energetické cíle. Řeší jen aktuální potřeby, například když jim doslouží kotel,“ uvádí Jakub Maščuch z ČVUT, který pracuje také jako energetický konzultant. Tlak na energetické úspory bude zesilovat. Ukazuje se, že Česko bude mít problém splnit cíle úspor do roku 2020.

Dvě pětiny z plánovaných úspor 50 petajoulů do roku 2020 měly zajistit právě dotace z programu OP PIK. Podle letošní zprávy hodnotící stav úsporných programů se z OP PIK podpořily projekty, které ušetří sotva jeden ze dvaceti petajoulů energie, které měl program zařídit.