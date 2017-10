Milevsko vybuduje podnikatelský park, zaměří se na technologie pro chytrá města | E15.cz

Milevsko chce vybudovat podnikatelský park, který by měl především sloužit menším firmám. Jde o součást projektu Živé Milevsko - Smart Region, na němž se podílí i českobudějovická vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE). Koncept obsahuje mimo jiné témata spojená s dopravou, veřejným prostorem a marketingem.

"Jde o pozoruhodný regionální projekt, který nás zaujal jasnou vizí. Na jedné straně je cílem uvést do života schválenou strategii rozvoje města, na té druhé pak jeho zapojení do programu chytrých měst, tedy Smart City. To dává prostor velmi podnětné spolupráci, na níž se budou podílet akademičtí pracovníci i studenti," uvedl rektor VŠTE Marek Vochozka.

Stavba podnikatelského parku by mohla začít v příštím roce. V komplexu má vzniknout například StartUp centrum, areál na třídění a likvidaci odpadů či technologické zázemí v oblasti IT a administrativních služeb.

"Celý koncept představuje vlastně hledání odpovědí na nejdůležitější otázky, které si ve městě klademe. Jeho největší ambicí je stabilizace počtu obyvatel, oživení podnikání a celé infrastruktury, zahrnující jak dopravu, tak i třeba cestovní ruch. Prostě chceme, aby se zde lidem dobře žilo a neměli důvod odsud odcházet. Není to tedy projekt na rok či dva, ale spíše desetiletí," řekl milevský starosta Ivan Radosta (Jihočeši 2012).