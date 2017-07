Milion aut za rok a vlastní kamion. Čtyři plány Elona Muska do roku 2020 | E15.cz

Plány vizionářského podnikatele Elona Muska se nikdy nedaly nazývat skromnými. To samé platí také pro jeden z jeho nejvýraznějších projektů – automobilku Tesla. Ačkoliv si tato mladá značka, která se zaměřuje na produkci elektromobilů, vybudovala za několik let své existence renomé, jenž jí mohou ostatní zavedené automobilky jen závidět, problémy se společnosti pojmenované po chorvatském vynálezci nevyhýbají. Přesto je Tesla ohledně svých plánů do roku 2020 optimistická.