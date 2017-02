Muskova Tesla se propadla znovu do ztráty, chce však otevřít další továrny

Americký výrobce elektromobilů Tesla v posledním čtvrtletí loňského roku neudržel výjimečný zisk předešlého kvartálu a propadl se opět do ztráty. Tržby firmy však dál výrazně rostly, sdělila společnost ve středu večer.

sla snížila celkovou čistou ztrátu na 121,3 milionu dolarů (3,1 miliardy Kč) z úrovně 320,4 milionu USD o rok dříve. Ve třetím čtvrtletí vytvořila firma zisk 22 milionů USD, což byl první kladný výsledek za více než tři roky, a předpověděl kladný výsledek i ve čtvrtém čtvrtletí.

Bez započítání jednorázových položek vykázala Tesla v přepočtu na akcii ztrátu 69 centů. Analytici podle agentury FactSet předpovídali v průměru ztrátu 53 centů. Tržby Tesly se zvýšily meziročně o 88 procent na 2,28 miliardy USD a mírně překonaly odhady, uvedla agentura AP.

Za celý loňský rok utrpěla Tesla ztrátu 675 milionů USD. Celoroční tržby se zvýšily o 73 procent na více než sedm miliard dolarů.

Firma z kalifornského Palo Alta uvedla, že svůj nový vůz Model 3 začne vyrábět v červenci, což odpovídá dosavadním informacím. Výroba dvou současných firemních vozů, sedanu Model S a SUV Model X, za čtvrtletí vzrostla o 77 procent na 24.882 kusů. Firma očekává, že v prvním letošním pololetí dodá na trh celkem téměř 100.000 vozů obou těchto typů, o 71 procent více než o rok dříve.

Výrobní operace Tesly nadále spotřebovávají více peněz, než přinášejí, a šéf firmy Elon Musk analytikům řekl, že možná požádá investory o další kapitál. Do zahájení produkce vozů Model 3 plánuje Tesla kapitálové investice až 2,5 miliardy USD a nyní má k dispozici hotovost 3,4 miliardy USD.

Nové továrny

Musk loni uvedl, že chce během příštích dvou let zvýšit produkci na půl milionu vozů ročně. Během dalších dvou let pak plánuje nárůst na milion vozů ročně. Musk je podle analytiků známý stanovováním ambiciózních cílů, které se mu často nedaří plnit.

Sám Musk však na středešní konferenci oznámil, že chce do konce letošního roku rozhodnout o umístění tří nových továren Tesly, takzvaných Gigafactory. Společně s produkčním závodem na solární panely ve státě New York by takových Gigafactory bylo na světě celkem pět. Zatím však není známé, zda nové továrny budou tak velké, jako hlavní konstrukční linka v Nevadě.

Tesla rovněž přislíbila, že v průběhu letošního roku zdvojnádobí množství dobíjecích stanic pro elektromobily v Severní Americe, v rámci koncernu chce společnost také zvýšit produkci solárních panelů.