Na energiích umějí nejvíce vydělávat tradiční hráči | E15.cz

V dodávkách elektřiny a plynu koncovým zákazníkům se sice točí desítky miliard korun, ale pořádně na nich umí vydělávat jen pár obchodníků. V poměru k tržbám dokáže nejvíce vytěžit zákazníky Pražská energetika, která si z každé utržené koruny nechá čtrnáct haléřů.

Mezi nejziskovější obchodníky se řadí tradiční dominantní dodavatelé ČEZ Prodej a Innogy, mezi něž se dokázala po deseti letech existence vmáčknout i alternativní jednička Bohemia Energy. Z každé koruny inkasované od zákazníků si nechávají zhruba devět haléřů. Zbytek obchodníků si drží rentabilitu tržeb mezi jedním a třemi procenty. Žebříček sestavil deník E15 na základě výsledků z roku 2015, pro který jsou k dispozici výroční zprávy všech obchodníků.

„Trh dodávek koncovým zákazníkům je extrémně konkurenční. Na druhé straně je také poškozený tím, že na něm stále působí subjekty, které chtějí jen rychle nasbírat portfolio zákazníků a kazí trh,“ říká Jan Palaščák, ředitel a spolumajitel obchodníka s energiemi Amper Market.

Na trh vstupují stále noví hráči, kterým nahrává klesající cena energií na velkoobchodních trzích. S očekávaným růstem cen by se trh od malých firem, které nemají dostatek kapitálu pro dlouhodobé zajištění dodávek, mohl vyčistit. Padající cena elektřiny a plynu na burze umožnila obchodníkům držet relativně slušné marže.

„Alespoň si mohli vytvořit rezervy na horší časy. Teď mají v marži rezervy, takže růst cen nebudou muset i díky konkurenčnímu tlaku plně promítnout do koncových cen. Jen si ukrojí část marže,“ tvrdí Jiří Gavor, ředitel Asociace nezávislých obchodníků s energiemi. Ve srovnání s jinými oblastmi energetického byznysu ovšem obchodníci vydělávají výrazně méně. U distribuce elektřiny, jejíž ceny určuje Energetický regulační úřad, si firmy nechávají zisk deset až třináct haléřů z utržené koruny.

Lukrativními zákazníky pro obchodníky jsou především domácnosti. Firmy a větší odběratelé si ceny, za které odebírají elektřinu a plyn, bedlivě hlídají. „Velké zákazníky, na kterých bylo dříve snadné vydělat, dnes nikdo moc nechce, protože jsou velmi neloajální. Když jim dáte o halíř nižší cenu, bez problémů změní dodavatele. Je to zákazník, na kterém se prakticky nedá vydělat,“ uvádí Jiří Písa- řík, spolumajitel Bohemia Energy.

Do budoucna by obchodníci mohli na zákaznících vydělávat více. Už teď jim nabízejí i další služby, kde si mohou účtovat vyšší marže. „Nevnímají to jen velcí hráči jako ČEZ. Vidí, že trendem je decentrální energetika a obnovitelné zdroje. Nabízejí tak zařízení dotací, finančních služeb, dodávku zařízení a jejich údržbu, výkup případných přebytků nebo krytí rozdílu mezi vlastní výrobou a spotřebou,“ dodává Jiří Gavor. Během deseti let by energetické služby mohly tvořit až polovinu zisku dodavatelů energií.