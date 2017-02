Na Kodiaq se bude čekat až půl roku

Na novou Škodu Kodiaq budou zájemci zpočátku čekat výrazně déle, než je obvyklé u ostatních modelů značky. Čekací lhůty se mohou u nejžádanějších motorizací a výbav vyšplhat až na šest měsíců. U jiných modelů je to běžně deset až 12 týdnů. Dodací lhůty kodiaqu prodlužuje to, že lidé stojí hlavně o verzi vozu v nejvyšší výbavě, kterou si mohou nechat upravit podle svého přání. Vyplývá to z informací prodejců a automobilky.