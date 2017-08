Na podporované zdroje energie půjde méně peněz, náklady dosáhnou necelých 44 miliard | E15.cz

Náklady na podporované zdroje energie budou v příštím roce činit zhruba 43,8 miliardy korun, což je o 1,5 miliardy korun méně, než předpokládá plán pro letošní rok. Řekl to předseda rady Energetického regulačního úřadu Vladimír Outrata. Důvodem poklesu jsou podle něj vyšší ceny, které výrobci na trhu nyní za elektřinu dostávají. Vyšší ceny totiž ovlivňují doplatky v rámci garantovaných výkupních cen.

To, že jsou náklady tak velké, označil předseda rady "za danou věc, se kterou už nelze příliš dělat." Připomněl, že například v případě poklesu cen elektřiny mohou roční platby podle odhadů vzrůst až k 60 miliardám korun.

"Osobně mi to připadá, že by se za tyto peníze každé dva roky dal postavit jeden 500megawattový jaderný blok," uvedl Outrata. Instalovaný výkon dvou bloků největší české jaderné elektrárny v Temelíně je dohromady asi 2000 megawattů. Otázkou podle Outraty je, jak se podaří platby podporovaným zdrojům snížit zavedením mechanismu proti nadměrné podpoře, takzvané překompenzaci. Evropská komise ho považuje po Česku zavést do února 2019.

Vláda bude v pondělí rozhodovat, zda stát v roce 2018 podobně jako letos podpoří podporované zdroje ze státního rozpočtu částkou 26,2 miliardy korun. Minulý týden projednávání bodu přerušila. Část podpory, kterou nepokryje dotace ze státního rozpočtu, zaplatí převážně spotřebitelé. Celkem bylo na podporu takzvané zelené energie od roku 2006 do konce loňského roku vyplaceno téměř 250 miliard korun.

ERÚ minulý týden zveřejnil návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2018. Na podporu mají podle něj mít nárok všechny podporované zdroje, které mají schválení od Evropské komise.

V současné době drtivá většina podporovaných zdrojů v Česku takzvanou notifikaci EU má. Obnovitelné zdroje energie spuštěné mezi roky 2006 až 2012, které tvoří převážnou část podporovaných zdrojů v ČR, ji dostaly loni v listopadu.

ERÚ uvádí, že notifikace nyní chybí pouze zdrojům kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) uvedeným do provozu mezi roky 2013 až 2015 a druhotným zdrojům energie uvedeným do provozu po začátku roku 2013. Kvůli chybějícímu souhlasu Bruselu odmítal úřad předloni a loni podporu řadu měsíců vypsat.

Outrata uvedl, že úřad bere zástupce obnovitelných zdrojů za partnery k diskusi podobně jako například Český plynárenský svaz nebo Teplárenské sdružení ČR. "Aktuálně máme kupříkladu domluvenou schůzku s Komorou obnovitelných zdrojů energie," dodal.

Nová pětičlenná rada ERÚ v čele s Outratou nahradila od začátku srpna ve vedení úřadu dosavadní předsedkyni Alenu Vitáskovou, které vypršel šestiletý mandát. Outrata ČTK řekl, že nové vedení plánuje mimo jiné na úřadu zavést nové oddělení pro vědu a výzkum. Podle něj by například srovnávalo tuzemskou regulační praxi se zahraničím nebo hlouběji vyhodnocovalo různé statistiky.