Na prodej je luxusní limuzína Donalda Trumpa. Po třiceti letech stojí pakatel

Současný americký prezident luxusní vozy nejenom vlastnil, on je i navrhoval, a rozhodně nemířil nikam do průměru. V osmdesátých letech se domluvil s automobilkou Cadillac na výrobě limuzín Trump Executive Series a Trump Golden Series, které měly představovat nejluxusnější automobily této kategorie na světě.

Původně mělo vzniknout celkem padesát vozů, které měl Trump odkoupit a používat pro účely svého podnikání, zakázku se ale nepodařilo zrealizovat a nakonec zůstalo pouze u zmíněných dvou. Jeden zůstal v Trumpově rodině, druhý později zamířil do Evropy.

Prodávaný vůz vzniknul v roce 1988, o tři roky později však dorazil do Velké Británie, ze které se už nedostal. Pod kapotou pracuje pětilitrový motor, má najeto 45 tisíc mil, a podle serveru exchangeandmart.co.uk, na kterém je vůz aktuálně nabízen za cenu 50 tisíc liber (asi 1,6 milionu korun), měl dosud pět vlastníků. To je za necelých třicet let života docela dost, spoustě zájemců to ale bude jedno.

Stav interiéru odpovídá stáří a proběhu limuzíny, a přestože vám to tak už dnes nemusí připadat, na tehdejší dobu šlo o něco neuvěřitelně luxusního. Ve výbavě byla například televize, minibar, video, fax, telefon… no zkrátka všechno, co může člověk Trumpova formátu potřebovat. Otázkou zůstává, jak velká část vybavení je ještě stále funkční.

Spolupráce s Trumpem mohla být pro automobilku Cadillac slušná reklama, celý projekt měl ale ztroskotat právě kvůli současnému prezidentovi USA. Ten prý ve skutečnosti zaplatil pouze jediný exemplář, který věnoval svému otci, navíc složil běžnou prodejní cenu, byť šlo o světový unikát.