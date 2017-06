Nákup pecí se válcovně Bilstein vyplatil. Teď chce investovat další stovky milionů | E15.cz

Válcovna Bilstein CEE, která vyrábí za studena válcované pásky, zprovoznila tři nové vodíkové žíhací pece v celkové hodnotě 66 milionů korun. Čtyři stejné jednotky instalované koncem předloňského roku už nestačily pokrývat růst poptávky.

Bilstein díky pecím výrazně změnil strukturu výrobků. Začal se orientovat na pásky s vyšší přidanou hodnotou, které se uplatní třeba v automobilovém průmyslu. Už loni zvedla firma výrobu žíhaných výrobků z 31,4 na 33,8 tisíce tun.

Prodej lepších pásek zvedl zisk z předloňských sedmi milionů na loňských 62 milionů korun. „Letos jsme si dali za cíl zvýšit výrobu žíhaných výrobků o další dva tisíce tun, ale už teď jsme reálně výš o čtyři tisíce tun. S novými pecemi bude nárůst ještě větší,“ říká Peter Uhrík, předseda představenstva firmy, která patří do německé Bilstein Group.

Plechy z české válcovny se používají na výrobu plynových bombiček, pilových listů, pantů a závěsů dveří či zapalovacích svíček. Najít je lze i v dámských lodičkách nebo s nimi zaplatit ve formě mincí s hodnotou jednoho a dvou eurocentů.

Do automobilového průmyslu míří zhruba 35 procent z celkové produkce 49,5 tisíce tun. Za pár let by se tento podíl mohl vyhoupnout k polovině.

Za tři týdny budou němečtí vlastníci rozhodovat o obří investici do válcovací stolice za 400 milionů korun. Až dosud investice financovala česká dcera, tentokrát by musela přispět matka. Nové zařízení by mohlo v Králově Dvoře u Berouna stát v roce 2019.

„Byl by to další velký posun v kvalitě a rozsahu výroby. Mohli bychom vyrábět oceli s ještě vyšší pevností. Válcovat bychom mohli tlustší pásky. Výroba by také byla mnohem přesnější,“ vysvětluje Uhrík. Podobné stroje už společnost provozuje ve svém americkém a německém závodě.

Příští rok hodlá český Bilstein spustit balicí linku za 95 milionů korun. Díky ní se zvýší bezpečnost práce, ale také firma ušetří na každé směně šest pracovníků. Ty bude moci přesunout do jiné části výroby. „Neustále se totiž potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných lidí. Máme 165 zaměstnanců a potřebovali bychom o jedenáct více,“ dodává Uhrík.