Napojení na Nord Stream II vyjde na deset miliard eur. Vznikne 637 kilometrů plynovodů | E15.cz

Stavaři chtějí do konce roku 2019 vybudovat první linii Německého plynovodu Eugall napojenou na podmořský plynovod Nord Stream II. Potřebných 47 tisíc trubek nutných k dokončení linie již mají rozvezeno podél celé trasy. Kvůli přepravě plynu ze severu až do rakouského plynového uzlu v Baumgartenu vznikne napříč Evropou celkem 637 kilometrů nových plynovodů.

Jen v Česku položí společnost Net4Gas do země v severních a západních Čechách 152 kilometrů trubek. Spolu s kompresorovými stanicemi celé propojení ze severu Německa přes Česko a Slovensko do Rakouska bude stát do deseti miliard eur.

Investici v řádu nižších jednotek miliard eur plánuje na území Německa konsorcium Gascade, které z poloviny patří společnostem BASF a Gazprom a z poloviny trojici německých přepravců plynu Fluxys, Gasunie a Ontrans.

Net4Gas za výstavbu nového vstupního bodu na česko-německých hranicích, novou kompresorovou stanici a nový plynovod zaplatí půl miliardy eur, uvedl na nedávné pražské plynárenské konferenci Radek Benčík, výkonný ředitel Net4Gas. „Slovenský Eustream počítá s investicemi v řádu desítek milionů eur, především do stavby nové kompresní stanice,“ říká Pavol Kubík, mluvčí Eustreamu.

Z Německa by mělo přes Česko po roce 2022 proudit na Slovensko a dál do Rakouska přes 35 miliard metrů krychlových ročně. To bude znamenat zdvojnásobení stávajícího tranzitu. „Nová linie plynovodu bude kopírovat trasu stávajícího plynovodu Gazela. Umožní, aby plyn protékal severní i jižní větví našich tranzitních plynovodů,“ uvádí Benčík.

S projektem souhlasí i Energetický regulační úřad. „Napojení na Nord Stream II podporujeme, protože znamená větší míru využití české plynárenské infrastruktury,“ říká Vladimír Outrata, předseda rady ERÚ. Net4Gas očekává, že po roce 2022 budou české plynovody využívány na plnou kapacitu.

Celá infrastruktura od moře až do Rakouska se bude budovat ve dvou krocích. „Do konce roku 2019 vznikne první linie německého plynovodu Eugal, který přivede plyn na hranice s Českem,“ prohlásil letos v říjnu Ludger Hümbs z Gascade. Všech 47 tisíc trubek nutných pro stavbu už firma objednala a v říjnu je dodavatelé začali navážet do skladů podél trasy.

Ve stejné době v Česku vyroste nový vstupní bod a nová kompresní stanice. Podobnou infrastrukturu postaví do konce roku 2019 také Eustream. O tři roky později budou v zemi i trubky druhé linie Eugalu a nového plynovodu v Česku. Na Slovensku se navýší kapacita nové kompresní stanice ze 130 na 170 milionů metrů krychlových za den.