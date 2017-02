Nastane renesance evropských textilek? Výroba v Číně se přestává vyplácet

Platy čínských tkalců vzrostly za poslední dva roky o čtvrtinu, pro část firem se znovu stává výhodou vyrábět a nakupovat textil na Západě. Produkce se ale stěhuje hlavně do ostatních asijských zemí.

Hodinová mzda v čínských textilních továrnách roste rychleji než celé tamní hospodářství. Loni dosahovala 3,5 dolaru (90 korun), což je o 25 procent více než v roce 2014. Nákupčí světových módních značek se proto častěji obracejí na západní výrobce, připomíná agentura Reuters.

V momentě, kdy se stávají cenově o něco konkurenceschopnější, hraje v jejich prospěch zejména kvalita zpracování. To svědčí i italským firmám, kde hodinová mzda tkadlece zůstává pořád výrazně vyšší než jeho čínských protějšků – vydělá si osmkrát tolik. Například výrobce látek Vitale Barberis Canonico nedávno získal lukrativní zakázku od nejmenované přední evropské značky právě na úkor Číny.

Agentura Reuters navíc připomíná, že dovoz textilií z Říše středu do Itálie loni klesl o necelých devět procent, zatímco hodnota italského vývozu do Číny vzrostla o 2,8 procenta na 165 milionů eur (4,5 miliardy korun). Itálie nepředstavuje výjimku, v závěru loňského roku klesl textilní import z Číny v celé Evropské unii, a to o čtyři procenta. Předchozích deset měsíců rostl o 1,4 procenta.

„Hodně evropských i amerických firem již nejméně pět let hledá alternativní výrobní lokality. Nejčastější destinací jsou ale země jihovýchodní Asie jako Kambodža, Vietnam, Filipíny nebo Srí Lanka, kde mzdové náklady zůstávají na úrovni, která v Číně panovala před 15 lety,“ uvádí Jiří Grund, prezident české Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu.

Evropští výrobci však mohou nabízet kromě solidního renomé také geografickou výhodu. Ta se podle agentury Reuters ukazuje jako významný faktor v době, kdy se módní značky snaží nabízet stále více kolekcí a zákazníci častěji vyžadují design přímo na míru. Dodavatelé proto musejí reagovat dostatečně pružně, připomíná Reuters.

Hovořit o renesanci západního, respektive evropského textilního průmyslu by však bylo podle Jiřího Grunda předčasné. „Do Evropy se zatím stěhuje minimum výroby, zvláště za situace, kdy třeba v českém textilním průmyslu vzrostly mzdové náklady v minulém roce skoro o deset procent,“ dodal Grund.