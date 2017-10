Nedělní vichřice způsobila propad ceny energií v Česku do záporu | E15.cz

Na celkem osmnáct hodin se o víkendu cena elektřiny v Česku propadla do záporu. Mohla za to rekordní výroba německých větrných elektráren.

Vichřice Herwart doslova přes víkend sfoukla středoevropské krátkodobé trhy s elektřinou. Roztočila větrné elektrárny na severu Německa tak, že jejich historicky rekordní výroba v kombinaci s nižší víkendovou spotřebou srazila ceny elektřiny s dodáním druhý den hluboko pod nulu. V Německu v noci ze soboty na neděli byli výrobci elektřiny ochotni za její odběr zaplatit spotřebitelům až 83 eur za megawatthodinu.

Z Německa se záporné ceny přelily i do Česka, kde se denní ceny propadly na nedělních minus padesát eur za megawatthodinu. Pod nulou se držely v kuse celých osmnáct hodin. Tak dlouho se v historii krátkodobého obchodování tuzemská elektřina v záporných hodnotách ještě nikdy nepohybovala.

„Větrno bylo v celé Evropě, navíc nebyla příliš velká zima, která by spotřebu zvýšila. Výpadky způsobené vichřicí a následné omezení spotřeby se do denních cen příliš nepromítly, protože je obchodníci těžko mohli předvídat,“ vysvětluje Jan Škampa, ředitel oddělení tradingu ve společnosti Nano Energies.

Víkendový propad na elektrické burze mohli využít spotřebitelé, kteří by dokázali svůj odběr během neděle zvednout. Nezvyklých devatenáct hodin proto čerpaly vodu do svých horních nádrží přečerpávací elektrárny ČEZ. Část jejich kapacity ovšem využil také pro odlehčení přenosové soustavy její provozovatel ČEPS, který se musel vypořádat s masivními výpadky.

„Největší přebytek nastal v neděli krátce po poledni, kdy dosahoval 850 megawattů. Část této elektřiny jsme jako regulační energii vyvezli do zahraničí,“ říká mluvčí ČEPS Barbora Peterová. Uvedený přebytek odpovídá výrobě velké uhelné elektrárny.

Výrobce energií pro automobilku Škoda Auto, její dceřiná firma Škoenergo, loni uvedla do provozu elektrokotel na ohřev vody, pro který by záporné ceny mohly být také příležitostí. „Nezapínáme ho podle aktuálních cen elektřiny. Jeho celou kapacitu prodáváme jako systémovou službu pro ČEPS. Ten o víkendu aktivoval náš kotel čtyřikrát na celkem sedm hodin. Běžně ho používá jednou až dvakrát za měsíc,“ uvádí ředitel Škoenergo Jaromír Vorel.

Prudký a dlouhodobý pád cen elektřiny pod nulu podle expertů ukazuje, že zatím v Česku ani v Německu není dostatečná kapacita zdrojů pro akumulaci elektřiny nebo pro přesun spotřeby elektřiny v čase, která by nadbytek proudu ze sítě dokázala odčerpat. Na trhu není ani dost elektráren, které mají dlouhodobou smlouvu na dodávky elektřiny a jež by jejich majitelé mohli v době záporných cen vypnout. Chybějící elektřinu by pak mohli odebrat od jiných výrobců a ještě si za to nechat zaplatit.