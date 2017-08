Německý Gascade jedná s investory o penězích na nový plynovod do Česka | E15.cz

Gascade Gastransport, německý provozovatel plynovodů, jedná s investory o financování nového plynovodu Eugal, který má přivádět plyn potrubím Nord Stream 2 do Polska a České republiky.

Bližší informace o investorech projektu odmítla mluvčí firmy Tatjana Bernertová sdělit. Firmu Gascade vlastní ruská společnost Gazprom a německý BASF.

Gascade hledá investory v době, kdy americké sankce proti Rusku ohrožují energetické projekty, včetně plynovodu Nord Stream 2. Tím má přes Baltské moře do Německa proudit ruský plyn, takže se vyhne Ukrajině.

Eugal má vést z pobřeží Baltského moře do Polska a České republiky. Měl by zhruba kopírovat plynovod OPAL, kterým proudí do Česka plyn potrubím Nord Stream. Plynovod má zahájit provoz v roce 2019, jeho délka má být 485 kilometrů. Roční kapacita se předpokládá 51 miliard metrů krychlových. Kapacita plynovodu Nord Stream 2 pak má činit 55 miliard metrů krychlových ročně.

Gascade podle Bernertové zůstává jediným developerem projektu. Náklady na jeho výstavbu mají být v řádu miliard eur.

Energetický konzultant Walter Boltz upozornil, že pokud by kolem projektu Nord Stream 2 nebylo politických nejistot, zájem o projekt by byl určitě vysoký.

Německý energetický regulátor Bundesnetzagentur zatím odmítl projekt Eugal v národním plánu rozvoje sítě, který souvisí se systémem Nord Stream 2, dokud plynovod nezíská všechna národní povolení. Podle sdružení německých přepravců plynu FNB Gas bude Eugal pravděpodobně zahrnut do dalšího návrhu rozvoje v únoru příštího roku.

