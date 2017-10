O převzetí firmy Vítkovice Gearworks se přihlásili noví zájemci. Nabízejí přes osmdesát milionů korun | E15.cz

Napsaly to dnešní Hospodářské noviny. Vítkovice Gearworks, které vyrábějí převodové skříně, rypadla, skládkové systémy či díly pro námořní plošiny a mají téměř 150 zaměstnanců, patří do strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka. Právě mateřská firma Vítkovice, a. s., byla do léta jedinou, která podala nabídku.

Beljajev, Ulčák ani insolvenční správce David Vandrovec nechtěli pro list nové nabídky komentovat. "Je ale pravda, že nabídky nepřišly jen od mateřské firmy," řekla Hospodářským novinám mluvčí vítkovické skupiny Eva Kijonková.

Vítkovice, a. s., nabídly za Gearworks méně než Beljajev s Ulčákem, a to 65,46 milionu korun. Hodnotu majetkové podstaty firmy přitom znalecký posudek schválený věřiteli vyčíslil na 88,768 milionu korun. Věřitelé budou o situaci ve firmě znovu jednat 6. listopadu.

HN uvedly, že Ulčákovo jméno se v posledních letech v souvislosti s Vítkovicemi objevuje poměrně často a několikrát Světlíkovi pomohl v nesnázích. Ulčák už letos od Světlíka koupil jednu z firem ze skupiny, Hutní montáže.

Beljajevovo jméno je oproti tomu podle listu pro mnohé překvapením. Slovenský podnikatel v Česku zatím vždy nakupoval s největším tuzemským zbrojařem Jaromírem Strnadem, s nímž vlastní mimo jiné výrobce kolejových brzdových systémů Dako-CZ nebo mošnovskou opravnu letadel Job Air Technic v Mošnově.

Ve vítkovické skupině je přes 20 firem, které mají dohromady téměř 4000 zaměstnanců. Loni se dostaly do potíží čtyři firmy ze skupiny: Vítkovice Power Engineering letos skončily v konkurzu, Vítkovice Gearworks a Vítkovice Revmont mají povolenou reorganizaci a reorganizace Vítkovic Envi už úspěšně skončila.