Obchodník s energiemi Lumius po letech propadu zase začal růst

Letošní rok by měl být lepší. „Z uzavřených smluv vyplývá, že u elektřiny se dostaneme na 1,97 terawatthodiny a u plynu překročíme 3 terawatthodiny. Tržby v Česku by se měly dostat na 6,5 miliardy korun a zisk na 80 milionů korun,“ odhaduje Martin Kročil, zástupce ředitele Lumiusu. Díky chladné zimě by prodeje mohly být ještě větší. Firmy odebírají razantně více plynu, než kolik měly původně nasmlouváno.

Po rekordních letech 2011 a 2012 Lumius začal ztrácet zákazníky především u elektřiny. Z 5440 na konci roku 2012 se počet obsluhovaných odběrných míst zřítil na 3924 na začátku loňského roku. Od té doby počet zákazníků zase roste. „Nechtěli jsme jít tenkrát do cenového boje s novými hráči na trhu. Teď se nám někteří zákazníci začínají vracet. Loni jsme nově získali ČVUT v Praze, Poličské strojírny nebo Lučební závody Kolín,“ dodává Kročil.

V minulosti se Lumius proslavil ambiciózním plánem postavit malou jadernou elektrárnu. Z těchto plánu už sešlo. „Žádný nový energetický zdroj teď nemá cenu stavět. Uhlí je mrtvé. Stavba jaderné elektrárny trvá 25 let. Plynová elektrárna se vyplatí jen ve špičkách, kdy je nedostatek elektřiny. Obnovitelné zdroje a kogenerační jednotky se bez podpory také nezaplatí,“ uvádí ředitel Lumiusu Miloň Vojnar.

Lumius na rozdíl od větších konkurentů zastavil také byznys energetického managementu a energetických úspor ve firmách. Narážel na to, že navrhovaná opatření měla při nízkých cenách energií příliš dlouhou návratnost a firmy o ně neměly zájem. „Rozvíjíme jen oblast servisu elektrozařízení od vedení, přes trafostanice po rozvodny. Roční tržby z těchto služeb se pohybují do 10 milionů korun,“ dodává Vojnar.

Do skupiny Lumius patří obchodníci s energiemi v Česku a na Slovensku, provozovatel dvou lokálních distribučních soustav Lumius Distribuce a teplárna v Hrádku nad Nisou H-therma. Celkové tržby celé skupiny loni klesly ze 7,49 na 7,02 miliardy korun. Pro letošní rok skupina očekává obrat 7,5 miliardy korun.