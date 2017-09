Horko a chlad. To jsou dva kontrasty sklářské huti. Ve vaně se taví neustále 250 tun skla. To putuje do výrobní linky, které mají v Dubí tři. Po vyformování pokračují statisíce lahví dál linkou, kontrolují je kamerové systémy a postupně chladnou. Celý proces od žhavé kapky k lahvi připravené do distribuce trvá 110 minut. Podívejte se.