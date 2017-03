OBRAZEM: V Ženevě odstartoval mezinárodní autosalon. 900 vozů, 150 premiér

Vhled do budoucnosti, přehlídku moderních technologií, ale především rychlých kol. To nabízí 87. autosalon v ženevském výstavišti Palexpo. Představí celkem 900 vozů, z toho 150 světových a evropských výstavních premiér. Podívejte se do galerie, jaké automobily jsou ve Švýcarsku k vidění.