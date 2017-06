Oleo Chemical má dvě nabídky na převzetí. O firmu soupeří investiční žralok Hóta a Ravak | E15.cz

Kauza za kauzou Rodiny Jiřího Kreysy a Jindřicha Vařeky, spolumajitelů Ravaku, začaly peníze do Oleo Chemical půjčovat v roce 2008. Kromě slibných zisků jim vlastníci výrobce bionafty dali do zástavy také pozemky. Později se však přišlo na to, že jejich cena byla ve srovnání s dluhem zlomková. Do médií se Oleo dostalo rovněž kvůli řadě dalších kauz. V jedné z nich čelil obvinění z tunelování firmy také lobbista Ivo Rittig a jeho advokáti. Letos v únoru je ale soud obžaloby zprostil. Bývalé majitele však poslal za mříže, i když zatím nepravomocně. Někdejší vlastník Kamil Jirounek už je navíc na šest ve vězení kvůli padělané směnce.