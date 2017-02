Oleo Chemical má nové vedení, firmu má ozdravit fúze s Temperatior

Oleo požádalo své věřitele, aby navržený ozdravný proces odhlasovali. Vedení tvrdí, že klíčoví věřitelé s projektem souhlasí. "Firma by proto mohla po skončeném hlasování a získání více než padesátiprocentní podpory věřitelů požádat Městský soud v Praze o povolení reorganizace," vysvětlil Pomp.



Temperatior, která v současnosti vyrábí v areálu Olea biopalivo druhé generace z odpadů živočišného původu, chce k uspokojení věřitelů Olea poskytnout 400 milionů korun. Záchranný projekt podle manažerů Olea zajistí plynulé pokračování výroby se zachováním pracovních míst a také zkonsolidování technologického a výrobního know-how.



"Společnost Temperatior tomuto projektu vyjádřila podporu, jak je doloženo i v reorganizačním plánu. Veškeré podrobnosti k této záležitosti poskytuje v tuto chvíli společnost Oleo Chemical, která reorganizační plán předložila," sdělil mediální zástupce firmy Temperatior Marek Pražák.



Vedení Olea dnes uvedlo, že v rámci reorganizace budou zrušena veškerá akcionářská práva původních akcionářů, a firma se definitivně odřízne od historie spojené s řadou sporů, které velkou měrou přispěly k celkové paralýze podniku, vedly k zahájení insolvenčního řízení vůči společnosti a v důsledku způsobily její současné ekonomické potíže.

Oleo Chemical vznikla v roce 2004 se záměrem vyrábět moderní biopaliva. Majitelé firmy Jirounek a Urbánek se však o čtyři roky později dostali do finančních problémů. Peníze na investice do modernizace technologie jim poskytl výrobce bazénů a koupelen Ravak. Finanční zdroje se ale nevracely, a Ravak se proto v roce 2012 připojil k insolvenčnímu řízení, které už rok předtím iniciovala britská společnost Shadbrook Enterprise Limited.Spory o 750 milionů korun, které Ravak Oleu půjčil, ovšem otevřely kauzu mnohem rozsáhlejší. Manažeři Olea tehdy potřebovali nejen peněžní injekce, ale i zakázky, a při jejich shánění se dostali i do blízkosti vlivného podnikatele Rittiga. Na celou skupinu se později zaměřila policie a státní zástupce nakonec obžaloval deset lidí včetně Jirounka, Urbánka a Rittiga za to, že ze společnosti údajně vyvedli 20 milionů korun.

Rozsudek vynese pražský městský soud v pátek. Oleo má v kauze postavení poškozeného, avšak zástupce firmy při hlavním líčení stáhl původní požadavek na zaplacení náhrady škody.