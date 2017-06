Pila Javořice, jedna z největších v Česku, koupí novou linku za 300 milionů korun | E15.cz

Několik stovek milionů korun chce investovat do nové linky na řezání kulatiny pila Javořice z Ptení na Prostějovsku. Díky tomu zvýší zpracovatelskou kapacitu o desítky procent. Pořízení nové pilařské linky firma plánuje na rok 2019 a hodnota investice bude do 300 milionů korun, řekl výrobní ředitel Javořice Stanislav Šafář. Pila Javořice patří mezi přední tuzemské zpracovatele dřeva a loni úspěšně dokončila reorganizaci.

"Chystaná investice výrazně zvýší naši kapacitu pořezu. Nová technologie nahradí dvě stávající linky," uvedl Šafář. Vedení pily Javořice si od investice slibuje zvýšení produktivity, jelikož při zhruba stejném počtu pracovníků vzroste zpracovatelská kapacita, která nyní činí 310 tisíc metrů krychlových kulatiny ročně.

Nová pilařská linka bude moci fungovat na plnou kapacitu v roce 2020. "Uvidíme, jaká bude tou dobou situace na trhu s kulatinou a jaké budou její ceny," řekl Šafář. Podle něj se nyní značná část vytěženého dřeva vyváží do zahraničí a tuzemské pily mají často problém zajistit dostatek suroviny.

Pila Javořice loni zpracovala 308 300 metrů krychlových kulatiny, zatímco o rok dříve to bylo 268 tisíc. Ve finančních plánech na letošní rok vedení společnosti počítá s pořezem 310 tisíc metrů krychlových jehličnaté kulatiny.

Zhruba 55 procent produkce loni pila Javořice vyvezla do zahraničí, především do Anglie, Rakouska, Německa, Maďarska či na Slovensko. "Například do Anglie dodáváme už léta pro stavebnictví," uvedl Šafář.

Loni firma Javořice zprovoznila nové komory na sušení dřeva za 25 milionů korun. Díky této investici zvýšila podíl sušeného řeziva, po kterém je na trhu největší poptávka. "Loňské investice obnášely celkem zhruba 50 milionů korun a letos plánujeme investovat dalších 41 milionů korun," řekl Šafář. Investice budou směřovat například do modernizace kotelny, stavby nové čistírny odpadních vod či do zvýšení kapacity adjustačních stanic.

Společnost Javořice, kterou dříve vlastnil dřevařský holding CE Wood, v roce 2009 přerušila provoz pily kvůli finančním problémům. Výrobu obnovila v závěru roku 2010, kdy bylo se zadluženou firmou zahájeno insolvenční řízení. Věřitelé přihlásili pohledávky v hodnotě několika stovek milionů korun. Podnik poté absolvoval reorganizaci a věřitelům zaplatil zhruba třetinu jejich pohledávek.

Majoritními akcionáři Javořice jsou Hanácká sladovna invest a Petros Michopulos. Pila v Ptení zaměstnává 141 lidí a její roční obrat je kolem jedné miliardy korun. Areál pily v Ptení patří mezi největší provozy svého druhu v zemi. Jeho modernizace v letech 2004 až 2008 stála více než tři čtvrtě miliardy korun. Před pozastavením výroby v roce 2009 pila zaměstnávala 300 lidí. Ročně zpracovávala přes půl milionu metrů krychlových dřeva.