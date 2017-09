Pivovar Lobkowicz prohloubil loňskou ztrátu už na sto šest milionů | E15.cz

Společnost to uvádí ve výroční zprávě umístěné ve Sbírce listin. Dodává však, že meziročně nejsou výsledky úplně porovnatelné, protože na konci roku 2015 odkoupila od dceřiných Pivovarů Lobkowicz výrobní závod. Firmu ovládá prostřednictvím společnosti Lapasan čínská CEFC.

Marketingový ředitel skupiny Jan Novák odmítl výsledky skupiny komentovat. "Společnost Pivovary Lobkowicz Group bude i v budoucnu dbát na to, aby si piva a limonády z Pivovarů ve skupině udržela svůj osobitý styl a jakost," píše ve zprávě o budoucí vizi společnost.

Skupinu tvoří sedm regionálních pivovarů v Protivíně, Uherském Brodě, Jihlavě, Hlinsku, Klášteře nad Jizerou, Vysokém Chlumci a Černé Hoře. Mezi hlavní značky patří Lobkowicz, Rychtář, Klášter, Platan, Ježek, Černá Hora a Uherský Brod.

Lapasan vlastní většinově CEFC, minoritní podíl pak v ní má J&T Private Equity Group Limited. Valná hromada společnosti na konci května odsouhlasila převod minoritního podílu na CEFC. V květnu také Úřad na ochranu hospodářské soutěže dal souhlas k tomu, aby finanční skupinu J&T Finance Group mohla ovládnout čínská CEFC spolu s podnikateli Jozefem Tkáčem a Ivanem Jakabovičem.

PLG loni obměnilo vedení společnosti. Předsedkyní dozorčí rady se stala Marcela Hrdá, výkonná viceprezidentka firmy CEFC Group (Europe) Company, která v pivovarech drží většinový podíl. Nejvyšší exekutivní manažerka čínské CEFC v Evropě, která do funkce nastoupila v říjnu, plánuje další investice do výroby a distribuce a zvýšení exportu českého piva do Číny.

Novým generálním ředitelem pivovarů se stal Kamil Špendla. V dozorčí radě počátkem loňského září skončil dlouholetý šéf pivovarů Zdeněk Radil. Skupina bylo do loňského června na burze, následně po vytěsnění minoritních akcionářů akcie z veřejného obchodování stáhla.

Jak skupina PLG sama uvádí, je čtvrtou největší českou pivovarnickou skupinou podle lokálních prodejů a pátou podle celkové produkce. Větší produkci má Plzeňský Prazdroj, který vlastní japonská společnost Asahi, Pivovary Staropramen, Heineken ČR a Budějovický Budvar.

Výstav českých pivovarů se loni zvýšil o 1,9 procenta na rekordních 20,5 milionu hektolitrů piva a nealka. Domácí spotřeba zůstala na 143 litrů piva na hlavu.

Konkurenční velké pivovary jsou dlouhodobě v zisku. Tržby Budvaru se loni zvýšily o 2,9 procenta na rekordních 2,54 miliardy korun. Hrubý zisk klesl o necelá čtyři procenta na 337,3 milionu korun. Skupina Pivovary Staropramen předloni sice prodělala 2,74 miliardy korun, meziročně o 18 procent více, důvodem jsou však odpisy.

Tržby skupině vzrostly o 520 milionů na 8,48 miliardy Kč, z toho více než 5,3 miliardy utržila skupina v zahraničí. Plzeňský Prazdroj loni prodal v Česku a v cizině téměř 11 milionů hektolitrů piva, o necelý milion hektolitrů více než v roce 2015. Vývoz do více než 50 zemí posílil o deset procent. Prodej na domácím trhu se zvýšil o 2,7 procenta na sedm milionů hektolitrů piva.