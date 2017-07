OKD: předložený plán je jediný možný, míní odbory | E15.cz

Reorganizační plán, který předložilo vedení těžební společnosti OKD, je podle odborů nejlepším a jediným možným způsobem řešení úpadku firmy ze všech možných nabízených řešení. Sdružení hornických odborů OKD to napsalo ve stanovisku, které poslalo Krajskému soudu v Ostravě. OKD je v úpadku od loňského května. Věřitelé firmě povolili reorganizaci, reorganizační plán budou schvalovat 24. srpna.

Pokud ho schválí, budou doly a provozní majetek vloženy do nově založené společnosti OKD Nástupnická. Sto procent akcií v této společnosti získá státní podnik Prisko. V původní OKD zůstanou pohledávky za bývalými majiteli. Aby se o OKD staral stát, odbory dlouhodobě prosazovaly.

Předložený reorganizační plán je podle odborů prospěšný pro všechny strany. "Umožní věřitelům alespoň částečné uspokojení jejich pohledávek, a dokonce při nejlepším možném vývoji umožní uspokojení až do výše 100 procent jejich přihlášených pohledávek, zachovává do doby vydobytí ložiska zaměstnanost a sociální práva zaměstnanců v tak obtížném a náročném povolání, jako je práce horníků, a garantuje uhrazení nákladů spojených s útlumem dolů tak, jak tyto náklady budou časem vznikat," uvedli odboráři. Dodavatelům OKD podle nich plán nabízí i nadále obchodní příležitosti a zákazníkům dostatečný prostor pro to, aby si našli alternativní dodávky od jiných těžařů namísto OKD.

V OKD nyní i s dodavatelskými firmami pracuje necelých 10 tisíc lidí. Reorganizační plán předpokládá, že jejich počet bude postupně klesat, tak jak se budou zavírat jednotlivé doly. V dolech Darkov a Lazy by měla těžba uhlí skončit v roce 2018, v Dole ČSA v roce 2021 a v Dole ČSM v roce 2023.

"Odborové organizace vítají, že po nabytí účinnosti reorganizačního plánu se majitelem OKD stane stát, který je jediným vlastníkem ložisek uhlí na území našeho státu, a jako jediný tak zodpovědně může přistoupit k nakládaní s ložiskem uhlí OKD," uvedli odboráři ve stanovisku.

Odborové organizace rovněž prodloužily stávkovou pohotovost, ve které jsou od loňského února, a to na neomezenou dobu. Chtějí dosáhnout toho, aby byl předložený reorganizační plán schválen a aby OKD převzal stát. "Jakékoliv snahy o převzetí OKD ze strany soukromého subjektu mohou okamžitě vést k vyhlášení časově neomezené stávky. Je tu rovněž velké nebezpečí, že dojde k neočekávaným akcím ze strany horníků," konstatovali odboráři.

Zájem o OKD projevila britská společnost Alcentra Limited. Nabídla za OKD 540 milionů korun a vadí jí, že má firmu získat státní podnik Prisko jen za 80 milionů korun. Zvažuje proto mezinárodní arbitráž. Zástupci OKD řekli, že nabídka Alcentry ale byla nevýhodná, protože požadovala, aby závod disponoval hotovostí ve výši nejméně 886 milionů korun a také veškerou další hotovostí vygenerovanou od 1. ledna 2017.