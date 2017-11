Plynárenský byznys mají zachránit obnovitelné zdroje, stát o dotacích zatím neuvažuje | E15.cz

Cena za distribuci zemního plynu by příští rok mohla vzrůst až o pět procent. Plyne to z odhadů Energetického regulačního úřadu, který chystá nové rozhodnutí o regulovaných cenách v energetice. Cena za přepravu plynu by naopak měla klesnout o 26 procent. „Celkově by regulovaná složka měla vzrůst o 2,8 procenta. Přesně to budeme vědět na konci listopadu, kdy vydáme cenové rozhodnutí,“ říká předseda rady ERÚ Vladimír Outrata. Regulovaná cena tvoří zhruba pětinu koncové ceny zemního plynu.