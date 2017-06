Plynovod Nord Stream II má být hotov po roce 2019, Evropu ale rozděluje již teď | E15.cz

Z plynovodu Nord Stream II, jenž má po roce 2019 vést plyn z Ruska do Německa, bude Evropany ještě nějakou dobu bolet hlava. Dnes budou ministři energetiky poprvé jednat o požadavku komise, aby jí schválili mandát pro jednání s Ruskem a Gazpromem, podle jakých pravidel se bude řídit provoz potrubí na dně Baltu. Součástí mandátu by měl být také požadavek, aby Rusové zachovali dlouhodobý tranzit přes Ukrajinu po roce 2019.

Kancléřka Angela Merkelová se dala slyšet, že mandát není třeba. Poláci by zase chtěli, aby komise byla při jednání co nejtvrdší. Severské státy, jejichž teritoriálními vodami plynovod povede, žádají vyjasnění podmínek, za nichž mají stavbu povolit. O mandátu by se mělo rozhodovat kvalifikovanou většinou, takže kritici plynovodu by mohli být přehlasovaní.

Gazprom už o povolení ve všech zemích požádal. Protože potrubí povede i v mezinárodních vodách, nebudou se na ně automaticky vztahovat unijní pravidla pro plynovou infrastrukturu. Jde například o oddělení provozovatele plynovodu od obchodníka s plynem nebo volný přístup dalších obchodníků k přepravní kapacitě.

Stavba plynovodu se komisi nezamlouvá, protože údajně neslouží evropským zájmům. „Má potenciálně negativní dopad na země střední a východní Evropy a může být devastující pro Ukrajinu, která by přišla o tranzit ruského plynu,“ prohlásil v polovině června místopředseda komise Maroš Šefčovič.

O pár dnů později na pražské konferenci evropské plynárenské organizace GIE přesvědčoval zástupce ředitele Gazpromu Alexander Medveděv, že se komise bojí zbytečně. „Gazprom Export už rezervoval kapacitu plynovodů v Německu, Česku a na Slovensku v otevřených aukcích.

Nord Stream II touto cestou přivede plyn do Rakouska. Pro Česko to znamená zvýšení tranzitu a vyšší příjmy z přepravy,“ prohlásil Medveděv. Evropě by bez nového baltského plynovodu v roce 2035 chyběla kapacita pro dovoz nejméně 84 miliard metrů krychlových plynu ročně, odvolával se na studii Mezinárodní agentury pro energii.

Přípravy plynovodu zkomplikovaly i sankce vůči Rusku, které schválil americký Kongres. Evropští partneři Gazpromu by podle nich mohli v USA čelit trestu. Proti americkému kroku se už ohradila německá a rakouskká vláda. Tamní firmy Uniper, Wintershall a OMV se na stavbě mají podílet.

Ohroženy jsou rovněž francouzská společnost Engie a nizozemský Shell. Každá z firem by měla půjčit Gazpromu 950 milionů eur. Zbytek z celkového účtu 9,5 miliardy eur dodá Gazprom. Miliardu eur od partnerů už Rusové dostali.