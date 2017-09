Plzeňský Doosan získal stamilionovou zakázku, dodá do dánské elektrárny kompletní strojovnu | E15.cz

"Jde o unikátní projekt. Nejen o budování elektrárny, ale zároveň o prosazení filozofie a vize obou společností o dosažení čistší energetiky," řekla technická manažerka Eva Netušilová. DONG Energy se rozhodla zcela vzdát uhelných zdrojů paliv do roku 2023. K tomu jí dopomůže také vysoce efektivní turbosoustrojí Doosan Škoda Power; celková redukce roční produkce CO2 bude činit 800 tisíc tun, což je ekvivalent rovnající se roční produkci spalin 400 tisíc automobilů, řekla Netušilová.

Škoda Power dodá turbínu, generátor, příslušenství a kompletní vybavení strojovny do 30 MW. "Řešení umožní odpojit jeden ze dvou turbínových dílů a tím poskytnout široké spektrum využitelnosti soustrojí, které bude vyrábět elektřinu, dodávat páru do sousedního závodu na výrobu farmaceutik a teplo do domácností v okolí," řekl manažer projektu Tomáš Winkler.

Dong Energy je největším světovým provozovatelem větrných elektráren na moři. Dánská vláda v ní vlastní podíl 50,1 procenta. Evropská komise schválila letos investiční podporu pro elektrárnu Asnæs, která příští rok přejde ze spalování uhlí na biomasu. DONG, která elektrárnu vlastní, tak na projekt obdrží od státu 1,5 miliardy korun. Přechod na spalování dřevní biomasy přispěje k dlouhodobému cíli Dánska stát se zemí nevyužívající fosilní paliva do roku 2050. Investiční podpora tvoří třetinu oprávněných nákladů na projekt za 4,5 miliardy orun.

Doosan Škoda Power s téměř desetinovým podílem na světovém trhu parních turbín loni utržila osm miliard korun, meziročně zhruba stejně. Veškerou produkci vyvezla. Podnik, který je od konce roku 2009 členem jihokorejské skupiny, vyrábí a dodává turbíny 10 až 1200 MW.