Po prázdninách vyjedou první nové vozy z areálu společnosti Avia | E15.cz

Po náročném stěhování výrobní linky a zázemí z pražských Letňan do Přelouče automobilka Avia plánuje spuštění výroby na září tohoto roku. Avii našla svůj domov v přeloučském průmyslovém areálu holdingu Czechoslovak Group (CSG), do jehož struktury od minulého roku patří. Není jistě bez zajímavosti, že v těchto prostorách existuje tradice výroby a oprav nákladních vozidel již z doby první republiky, Avia tak má na co navazovat. A nejen to, už v minulosti Avia spolupracovala na speciálních úpravách svých vozidel se společností Excalibur Army (jež je také součástí CSG), která je prováděla právě v přeloučském areálu.

Nové avie Avie se budou kompletně montovat v přeloučských prostorách automobilky, a to včetně variant s pohonem všech kol. Z počátku půjde o vozy s krátkou kabinou, do kterých se budou montovat pohonné jednotky Cummins specifikace Euro 6, přičemž v nabídce budou hned tři výkonnostní provedení. Už v prvním čtvrtletí příštího roku například přijde do výroby i prodloužená čtyřdveřová kabina. Avia bude produkovat vozy střední hmotnostní kategorie (do 12 t), a tím vhodně naváže na portfolio automobilky Tatra Trucks, která je s holdingem CSG propojena prostřednictvím majitele Jaroslava Strnada. Tatra Trucks se specializuje především na těžké a speciální nákladní automobily, produkce Avie a Tatry se tak budou vhodně doplňovat.

Ve společnosti Avia v současnosti pracuje přibližně 70 lidí, dalších 20 až 30 ještě automobilka bude během následujících měsíců v souvislosti se spuštěním výroby přijímat. Bude potřebovat především techniky na montážní linku, dále pak technology a také pracovníky pro vnitřní logistiku (sklad, expedice atd.). „Výroba vozidel v naší společnosti nebude masovou záležitostí, jako je tomu například u producentů osobních vozů. Proto také pracovníci na naší montážní lince budou provádět poměrně komplexní výrobní činnosti, což vyžaduje schopné a flexibilní zaměstnance,“ řekl ředitel Avie Ivan Fišák. V Avii navíc plánují, že by se počet zaměstnanců měl navyšovat společně s růstem objemu výroby.

Tradiční značka s dlouhou historií opět v českých rukách

V minulém roce, po předchozích třech letech nejistoty, koupil automobilku Avia holding CSG, který ji tak zachránil před neslavným koncem. Pod křídly CSG firmu Avia nyní čeká úplné znovuzrození, a měla by následovat kopřivnickou Tatru, jejíž produkce i ekonomické výsledky rok od roku rostou. Avia jako jedna z nejstarších českých strojírenských firem začala psát svou historii v roce 1919, kdy ji založili konstruktéři Pavel Beneš a Václav Malý, ke kterým se záhy přidali ještě Miroslav Hajn a J. F. Koch. Během 20. let se Avia stala zavedenou leteckou továrnou, na jejich konci přešla pod křídla koncernu Škoda a od roku 1931 firma působila v pražských Letňanech.

K letecké výrobě těsně po skončení 2. světové války přibyla i výroba nákladních vozidel. Přelomovým pro budoucnost firmy byl podpis licenční smlouvy s francouzským Renaultem na výrobu modelů SG4 Super Galion a SG2 Super Goelette v roce 1967. Vznikly tak nákladní automobily Avia řady A, jež se staly na dlouhou dobu páteřním produktem automobilky. V roce 1995 automobilku Avia převzala korejská korporace Daewoo, po jejím krachu ji v roce 2006 koupila indická společnost Ashok Leyland Motors. Ta v roce 2013 výrobu v letňanském závodu Avia ukončila, loni však tradiční českou firmu koupil český holding CSG a začala nová éra její existence.