Po šesti letech se ve Fukušimě asi konečně našlo roztavené palivo

Pokud by se informace potvrdila, znamenalo by to průlom v náročném procesu dekontaminace a vyřazování jaderné elektrárny Fukušima z provozu, napsal japonský list Asahi šimbun.

Dálkově ovládaná kamera odhalila dnes časně ráno pod reaktorem číslo 2 elektrárny Fukušima černou hmotu, která by podle expertů mohla být zbytkem vysoce radioaktivních uranových palivových tyčí. Firma uvedla, že bude pokračovat v analýze fotografií a dat, aby informaci potvrdila, či vyvrátila.

Společnost TEPCO sdělila, že kus černé hmoty na místě před zemětřesením z 11. března 2011 nebyl. K rozhodování, zda se skutečně jedná o roztavené jaderné palivo, by měl přispět mimo jiné robot vybavený dvěma kamerami, dozimetrem a teploměrem, který bude spuštěn do druhého reaktoru příští měsíc, napsal deník Asahi šimbun.

Práci při určování stavu a umístění roztaveného jaderného paliva ale komplikuje vysoká radioaktivita, která ničí přístroje, jež firma do reaktoru číslo 2 spouští, uvedla agentura Reuters.

Zemětřesení o síle devíti stupňů a následná přívalová vlna cunami připravily 11. března 2011 v Japonsku o život téměř 19 tisíc lidí a způsobily největší nukleární neštěstí ve světě od havárie v ukrajinském Černobylu v roce 1986.

Přírodní katastrofa vyřadila ve Fukušimě z provozu chladící systémy elektrárny, jádra tří reaktorů se roztavila a do vzduchu, půdy a do moře se uvolnily radioaktivní částice. Únik radiace ve Fukušimě si vyžádal evakuaci asi 160 tisíc osob.

V prosinci japonská vláda téměř zdvojnásobila odhad nákladů spojených s havárií v jaderné elektrárně Fukušima na 21,5 bilionu jenů (4,8 bilionu korun).