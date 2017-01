Poptávka po ropě poroste, elektromobily na tom nic nezmění, tvrdí kolos BP

Rostoucí množství elektromobilů a automobilů na různé alternativní pohony nemusí znamenat klesající poptávku po ropě. Uvádí to ve svém odhadu britská energetická společnost BP. Ta očekává, že počet elektromobilů do roku 2035 sice značně poroste, jejich rozšíření však nebude pro ropný průmysl nijak citelné. Analýzu ropné společnosti však mnohé organizace nepovažují za relevantní.

Podle nově zveřejněné prognózy BP to však neznamená, že by množství elektromobilů nerostlo nějak razantně. Sama společnost očekává, že jejich množství bude až stokrát větší, než je nyní a v roce 2035 dosáhne téměř sta milionů kusů. To však podle zástupců společnosti není rozhodujícím faktorem.

Jak uvádí prognóza, energetickou potřebu v segmentu dopravy bude ovlivňovat především Asie. V mnohých regionech totiž dochází k přesunu značné části obyvatelstva do střední třídy a tím související nákup prvního automobilu. Dá se tedy očekávat v následujících dekádách očekávat další růst množství automobilů.

Také to je důvod, proč BP očekává pokračující prudkou poptávku po energetických zdrojích. Ta by měla do roku 2035 vzrůst o třetinu, poklesne však množství energie vytvářené z fosilních paliv. I tak budou neobnovitelné zdroje obstarávat přibližně tři čtvrtě veškeré energie.

Samotný vrchol období ropy by měl podle prognózy nastat někdy kolem roku 2040, kdy se podle BP začne spotřeba černého zlata pomalu snižovat. To však rozporují některé jiné analýzy, například podle konkurenčního Shellu by mohla spotřeba ropy klesat již za pět let. Podle analýzy BP tak budou v následujících dvou dekádách růst především obnovitelné zdroje, tempem až 7,6 procenta za rok. Druhým nejrychleji rostoucím zdrojem má být jaderná energie, naopak nejpomaleji poroste uhlí, tempem přibližně desetiny procenta za rok.

Důvěryhodná analýza?

Kritika se na analýzu ropného giganta snáší také z jiných stran. Nesouhlasí s ní například ekologické hnutí Greenpeace, podle kterého se jedná o „fantastickou budoucnost, kde lidé nezvládají bojovat s klimatickými změnami“. Poněkud „zelenější“ budoucnost očekává také agentura Bloomberg, která v roce 2035 očekává až 200 milionů elektromobilů jezdících po planetě. Tedy dvakrát víc, než odhadla společnost BP.

„BP sice zdvojnásobilo svou projekci množství elektromobilů, stále se však nachází daleko za potenciálem celé technologie. Špatné odhadnutí poptávky po ropě tak pro společnost může být kritické,“ uvedl pro The Guardian James Leaton z londýnského think-tanku Carbon Tracker Iniciative. I přesto však zůstávají zástupci BP optimističtí.

Sama energetická společnost totiž uvedla, že je pod zemí stále velké množství ropy, které je možné vytěžit, otázkou však zůstává, jak nákladná těžba z takových zdrojů může být.