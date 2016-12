Poslední podporu obnovitelných zdrojů by Komise mohla schválit do února, tvrdí MPO

Podporu zbývajících českých obnovitelných zdrojů by mohla Evropská komise schválit do února příštího roku. V rozhovoru s ČTK to řekla náměstkyně ministra průmyslu pro sekci energetiky Lenka Kovačovská. Schválení Evropské komise, takzvaná notifikace, zatím chybí zdrojům kombinované výroby elektřiny a tepla spuštěným od začátku roku 2013.