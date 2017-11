Potřebuje armáda nové vrtulníky? Sovětské helikoptéry slouží už desítky let | E15.cz

V současnosti probíhá tendr na výměnu vrtulníků české armády. Stávající stroje patří ještě do éry Varšavské smlouvy, vojáci je užívají několik desetiletí.

Vrtulníky z produkce ruského Ulan-urdského leteckého závodu se v různých verzích vyrábí už téměř půl století. První místní vrtulník, který byl vyroben pro sovětskou Rudou armádu, nese označení Mi-8.

Model Mi-17 je primárně vývozním kusem a je o něco mladší než zmíněný sovětský stroj. O žádnou novinku se ale nejedná. První exempláře "sjely" z výrobní linky v roce 1981. Od té doby byly vrtulníky Mi-17 různě vylepšovány. Postupem času se rozšířily do několika desítek zemí.

Postarší helikoptéra patří do arzenálu české armády i v současnosti. Využívá ji ale mnoho dalších zahraničních ozbrojených složek - slovenské, afghánské nebo ruské. Objevují se i v civilním provedení.

Česká armáda plánuje užívat Mi-17, které NATO označuje kódem Hip, do roku 2023. Na jejich nástupce si bude muset počkat nejméně do roku 2020. Nahradit by je mohly výrobky značek Bell nebo Agusta Westland.