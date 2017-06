Prazdroj spustí novou linku na plechovky a připravuje „superprémiové“ pivo | E15.cz

Plzeňský Prazdroj, který letos 31. března převzala japonská skupina Asahi, dokončil linku na stáčení piva Pilsner Urquell do plechovkových obalů za více než 300 milionů korun. Spustí ji příští týden. Dále připravuje rozšíření varny Pilsneru Urquell, který chápe nový vlastník jako superprémiové pivo a chce ho více vyvážet do Asie a Evropy. Skupina SAB, která vlastnila plzeňský pivovar do loňska 17 let, investovala od roku 1999 do Plzně, Velkých Popovic a Nošovic celkem 25 miliard.