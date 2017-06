Převzetí Opelu koncernem PSA brzdí debaty ohledně vývojových oddělení | E15.cz

Je vcelku jasné, proč chce Peugeot Citroën značku Opel - kromě posílení pozice na evropském trhu, dalších, kde působí a těch, kde teprve jako prestižnější německá značka působit bude, to je snížení nákladů na výzkum a vývoj. Nově bude každá technická novinka sdílena hned čtyřmi značkami, z toho třemi masovými a to zní PSA lákavě.

Jenže vývoj neprobíhá jen ve Francii, ale i v Německu, tam pracuje na budoucnosti Opelu 7700 lidí, které se tímto přidávají ke zhruba 13 tisícům u PSA. A když se minulý měsíc provalilo, že Peugeot Citroën chce zastavit vývoj nové corsy a její techniku převzít z Francie, Opel začal za své R&D, tedy oddělení pro výzkum a vývoj, bojovat.

Podle jeho názoru by projekty, které jsou ve značné fázi rozpracování, měly být v Německu dokončeny a výsledky dosavadní práce týmů by neměly skončit v koši a teprve následně by mělo dojít k provázání vývoje v rámci skupiny PSA. Opel se obává o budoucnost svého R&D a právě probíhající jednání zpožďují převod Opelu na firmu Opel Automobile GmbH, vlastněnou PSA. K tomu mělo podle původních plánů dojít tento týden, celé se to ale posouvá na blíže nespecifikovaný termín.

S ohledem na to, jak se věci vyvíjí, se však zdá, že otázka, zda budou příští opely opravdu německá auta nebo francouzské vozy s německou nálepkou, byla zodpovězena.