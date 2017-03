Prodej českých aut v Izraeli trhá rekordy

Tržby automobilek i dalších českých vývozců budou ještě vyšší díky neustálému posilování izraelského šekelu. Minulý týden se vůči euru dostal na patnáctileté maximum, a to i přes nízké úrokové sazby a intervence izraelské centrální banky. Zatímco izraelští výrobci strádají a volají po silnějších intervencích, pro české exportéry to v přepočtu na koruny znamená vyšší zisk. Netěší to ovšem české turisty mířící do Izraele. Za jeden šekel zaplatí téměř sedm korun, což je o korunu více než před rokem.