Protiruské sankce mohou Gazpromu zkomplikovat stavbu plynovodů | E15.cz

"Hrozba uvalení sankcí USA může mít za následek zpoždění nebo jiné narušení projektů skupiny či zabránění jejich dokončení," uvedl Gazprom ve své brožuře vydané kvůli nadcházející emisi eurobondů. Potížím mohou podle firmy čelit hlavně projekty vývozních plynovodů a projekty těžby ropy z hlubinných vod, arktických vod nebo břidlic v Rusku i jinde na světě.

Podle listu Financial Times někteří představitelé evropských energetických společností požadují, aby USA zrušily svou hrozbu sankcí zaměřenou na navrhovaný projekt ruského plynovodu, a označili hrozbu za nepřijatelnou.

Generální ředitelka francouzské energetické firmy Engie Isabelle Kocherová řekla FT, že doufá, že představitelé EU využili summit zemí G20 v Hamburku, aby řekli vládě a prezidentovi USA, do jaké míry je tento nápad nepochopitelný.

Engie, Royal Dutch Shell, rakouská OMV a německé Uniper a Wintershall se dohodly, že budou financovat polovinu nákladů na výstavbu plynovodu Nord Stream 2, který staví Gazprom mezi Ruskem a Německem. Celkové náklady mají činit 9,5 miliardy eur (248 miliard korun). Zastánci projektu tvrdí, že je důležitý pro zajištění budoucích dodávek plynu do EU.

Minulý měsíc byla však budoucnost projektu uvržena do nejistoty poté, co americký Senát odhlasoval, že součástí nových sankcí budou i plynovody. Návrh však musí schválit ještě Sněmovna reprezentantů. Někteří evropští představitelé se domnívají, že je to snaha podpořit vývoz amerického zkapalněného zemního plynu do Evropy omezením dodávek z Ruska. Gazprom má nyní na dodávkách plynu do Evropy podíl 34 procent.

Podle Kocherové jsou americké sankce vůči tomuto projektu zásahem do evropských záležitostí, který není přijatelný. Upozornila, že projet není v USA, jeho součástí není žádná firma z USA a není v dolarech. Generální ředitel Uniper Klaus Schäfer dodal, že navrhované sankce projekt politizují.

Proti projektu jsou i některé státy východní a střední Evropy. Tvrdí, že projekt zvýší energetickou závislost Evropy na Rusku a bude využíván jako politický nástroj k poškození Ukrajiny, přes kterou vede nynější plynovod z Ruska do EU.