Průmysl chce pracovníky ze Srbska. Hospodářská komora navrhuje zavést zrychlený režim zaměstnávání | E15.cz

Nedostatek lidí v automobilovém průmyslu by mohl pomoci řešit nábor v Srbsku. Navrhuje to Hospodářská komora s tím, že by byl pro balkánskou zemi zaveden obdobný zrychlený režim zaměstnávání, jaký už využívají Ukrajinci.

„Pilotní projekt Režim Ukrajina sice není řešením trhu práce, krátkodobě se ale osvědčuje. Navrhujeme rozšířit ho o další země s kulturně a jazykově blízkými uchazeči. Příkladem je Srbsko,“ uvedl mluvčí komory Miroslav Diro.

Instituce oslovila ministerstvo vnitra, do jehož pravomoci zavedení režimu spadá. „Prozatím nebyl předložen konkrétní návrh řešení a objem a struktura poptávky českých zaměstnavatelů,“ sdělila Hana Malá z tiskového odboru ministerstva. Speciální režim pro Srby by podle ní musela nejprve projednat tripartita a vláda.

„Loni jim bylo vydáno 284 pracovních povolení k dlouhodobému pobytu. Další odcestovali do Česka na nanejvýš devadesát dní na základě schengenského pracovního víza,“ uvádí obchodní rada velvyslanectví v Bělehradě Jiří Král.

Jako zdroj pracovníků favorizují Srbsko dva důvody. Loni tam šla do konkurzu automobilka Zastava, kdysi největší podnik v zemi. Podle prezidenta HK Vladimíra Dlouhého je tak k dispozici třicet tisíc specialistů na autovýrobu. V Srbsku také žije zhruba 2,5 tisíce českých krajanů, většina z nich je v srbské části Banátu.